Salas expositivas CAC Málaga-La Coracha invitan a viajar a través de la infancia y las emociones en el cine

Publicado 04/02/2020 14:32:53 CET

MÁLAGA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 230 piezas componen la muestra 'Cine y emociones. Un viaje a la infancia', que acoge desde este martes las salas expositivas CAC Málaga-La Coracha; una reflexión sobre el papel fundamental de la infancia en la creación de historias y personajes en el cine, así como la influencia que estas películas han tenido en el desarrollo infantil.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 26 de abril y que está comisariada por Gabrielle Sébire, busca que los visitantes hagan un recorrido de los niños en las películas a través de cromatismo, proyecciones en pantallas de distintos tamaños y reproducciones de personajes representativos, algunos como King Kong.

Así, la muestra, con piezas de la Cinémathèque française y de fondos personales de cineastas, coleccionistas y del archivo personal de Luis Benejam permite, de igual modo, a los adultos compartir su recuerdos y su imaginario infantil con los pequeños, y a estos, seguir creciendo en el camino hacia la edad adulta.

Al acto de presentación han acudido el alcalde, Francisco de la Torre; la concejal delegada de Cultura, Noelia Losada; el director comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Jaén, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, Gerardo Cuartero; el delegado de la Fundación Bancaria La Caixa en Andalucía y Melilla, Juan Carlos Barroso; y la directora de exposiciones de la Cinémathèque française, Agathe Moroval.

En concreto, la exposición está dividida en siete secciones: alegría, rabia, risas, lágrimas, miedo, valentía e ilusión. Cada una de las secciones gira en torno a un video con fragmentos de películas de distintos géneros y medios creativos --animación, ficción, documental--, que datan desde los orígenes del cine hasta nuestros días, y que provienen de distintas latitudes.

EMOCIONES

Las seis primeras secciones se centran en el modo en el que el cine representa las emociones, mientras que la ilusión, la última de las secciones, se refleja en los misterios de la creación cinematográfica y las distintas formas que tiene de generar fascinación a través del despliegue de las herramientas con las que se construyen las emociones.

La alegría se puede ver a través de la emoción de los niños protagonistas en 'Alicia en el País de las Maravillas', 'The Kid', 'Paris Texas' y 'Moonrise Kingdom'. Por su parte, dentro de rabia pueden verse fragmentos de las películas como 'Mi vecino Totoro', 'He nacido, pero...' o 'La guerra de los botones'.

De igual modo, en el marco de las risas se recupera 'Cinema Paradiso', 'Boyhood' 'Roma' o 'Mary Poppins'. Además, la combinación de dramas como 'Cría Cuervos, 'El viaje de Chihiro', 'La infancia de Iván', Pa negre' o 'La lengua de las mariposas' remueven la tristeza de la infancia en la sección Lagrimas.

La sección del miedo incluye a 'Jurassic Park', 'E.T' y 'Un monstruo viene a verme'; mientras que en la valentía se puede ver a personajes de 'El mago de Oz', 'Kirikú y la bruja' o 'El niño salvaje'. Por último, en relación con la emoción se muestra a través de imágenes de rodajes y dibujos preparatorios de películas de animación realizadas por ilustradores y cineastas como Marjane Satrapi y Michel Ocelot.

La directora de exposiciones de la Cinémathèque française, Agathe Moroval, ha recordado que es la sexta vez que la muestra se presenta en España, destacando el "éxito" y su nombre en español 'Cine y emociones: Un viaje a la infancia'.

"El niño es el que guía este viaje; tenemos como guías a Harry Potter o Elliot de 'ET'... Se trata de reunir más de 100 estratos de películas de todos los continentes y en muchas lenguas", ha detallado, añadiendo que la muestra hace viajar a través de protagonistas niños y emociones que pueden sentir a través de la historia del cine. No obstante, no se trata de una exposición solo para niños es "para cualquier personas que pueda verse reflejada en esas emociones".

El objetivo, por tanto, es difundir el cine con películas que son muy conocidas pero también con otras que no lo son tanto. "Se trataría de invitar a descubrir esas películas y transmitir", ha detallado Moroval.

La exposición que "la Caixa" organiza junto con La Cinémathèque français muestra, por otro lado, la continuidad a su colaboración para presentar el papel de la infancia en la creación de historias y personajes de cine, así como la influencia que estas películas han tenido en el desarrollo infantil. La muestra ya ha sido expuesta en La Cinémathèque française en 2017, y, posteriormente, en los centros CaixaForum de Sevilla, Zaragoza, Girona, Lleida y Tarragona.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la colaboración con Málaga de "la Caixa" y ha asegurado que en este espacio la muestra "encaja muy bien, aunque no quita que de cara al futuro sigamos aspirando al CaixaForum de Málaga", ha señalado.

De igual modo, sobre la muestra ha dicho alegrarse que esté dedicado al cine y las emociones: "Esta exposición nos va permitir profundizar más en el valor del cine como un medio potente de cultura, como de abrir la mente a muchas emociones, ilusiones, conocimientos...".

"Magnífica exposición que hasta el 26 de abril estará acompañando momentos como el del Festival de Cine y la vida de amor al cine que Málaga tiene", ha destacado De la Torre, aludiendo al festival cinematográfico malagueño y la celebración reciente de los Premios Goya en la ciudad. "La muestra se une de manera positiva al camino que Málaga ha hecho de acercamiento al cine", ha concluido.

La concejala de Cultura, Noelia Losada, por su parte, ha incidido en que es "un día importante" para este sala de La Coracha, destacando la "potencia evocadora, sensorial y sentimental" de la muestra. "Es una exposición vibrante que creo que va a despertar sentimientos en todo aquel que la vea", ha dicho.

El director comercial de CaixaBank en Málaga, Córdoba, Jaén, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla ha destacado también que "colaboramos con un Ayuntamiento y una ciudad que ha conseguido que la cultura sirva como palanca de impulso en todos los sentidos", agregando que "cuando se impulsa la economía se impulsa el empleo y no hay mejor acción social que impulsar la parte productiva de la economía".

Por su parte, el delegado de la Fundación Bancaria La Caixa en Andalucía y Melilla, tras valorar la importancia de la muestra, ha incidido también en el programa de actividades complementarias que desarrollará el Festival de Málaga durante el MaF.

Por último, ha destacado "la alianza", que ha permitido todas las exposiciones que se han desarrollado en Málaga, más de 60 desde 1994. "Es una alianza perdurable y esperamos que dure mucho más años y que sigamos acercando la cultura a todos los malagueños", ha concluido.