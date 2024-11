El salón Simed valora desde Málaga su papel de "encuentro decisivo" para el futuro inmobiliario en España

El salón ha ofrecido más de 9.000 viviendas en 63 municipios

MÁLAGA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha sido el escenario de una nueva edición de Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, con tres jornadas repletas de actividad y dedicadas al sector de la vivienda, que han atraído a alrededor de 7.000 visitantes entre público general y profesional.

A través de un comunicado, la organización ha destacado el papel de "encuentro decisivo" que ha jugado el encuentro para el futuro inmobiliario en España, y ha puesto que manifiesto que las dos primeras jornadas estuvieron centradas en los temas más relevantes de la actualidad y el futuro del sector, y contaron con la participación de destacados expertos tanto del ámbito público como privado.

Estos especialistas se reunieron para debatir y abordar los desafíos en áreas como la colaboración público-privada, la inversión, la financiación europea, la promoción de vivienda pública y la innovación, entre otros temas clave.

La última jornada, por su parte, abrió las puertas de la feria al público general, ofreciendo una oportunidad única para quienes buscaban invertir en alguna de las propuestas inmobiliarias distribuidas entre los 63 municipios que han formado el amplio catálogo de la feria.

Esta edición ha logrado atraer tanto a profesionales del sector inmobiliario (en torno a un 70% del total) como a un público general interesado en adquirir su primera o segunda residencia. La naturaleza mixta de esta convocatoria ha facilitado el acceso a un amplio rango de visitantes, mostrando tanto unos como otros su satisfacción general con los contenidos y la propuesta comercial del salón.

En lo que respecta específicamente al público profesional, cabe destacar los perfiles vinculados con promotoras y agencias inmobiliarias, comercializadoras y portales; empresas de decoración e interiorismo, inversión y constructoras. En torno a la mitad afirman haber encontrado los contactos que buscaban.

Por otro lado, en cuanto al público general, gran parte de los compradores particulares que han asistido a Simed lo han hecho con la intención de adquirir una vivienda, así como equipamiento específico para el hogar, caso de instalaciones de domótica o cerramientos.

ENCUENTROS CON EXPERTOS PARA DEBATIR

Simed ha albergado una nueva edición del Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga con la participación de los principales líderes del sector promotor. En los dos paneles de debate celebrados el jueves 7 se compartieron propuestas para abordar temas cruciales como los plazos para la obtención de licencias, la necesidad de la colaboración público-privada, la inseguridad jurídica y las complejidades para atraer inversión destinada al suelo. En este contexto, los expertos resaltaron la importancia de medidas impulsoras y soluciones más orientadas hacia la oferta. Propuestas, todas ellas, que podrían facilitar la puesta a disposición de más viviendas en el mercado.

El II Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado conjuntamente con Housing Europe, AVS Gestores Públicos y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) del Ayuntamiento de Málaga, ha reunido a referentes del sector de la vivienda para discutir los desafíos del mercado actual en vivienda social.

Este bloque ha resaltado la necesidad en materia de vivienda asequible en Europa, particularmente en ciudades con alta demanda. Además, se exploraron fuentes de financiación de la Unión Europea como los fondos Next Generation EU para impulsar proyectos habitacionales.

El Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión ha destacado lo importante de unir esfuerzos entre los sectores público y privado en proyectos sostenibles de vivienda, con un enfoque especial en el proyecto IMPASS en Andalucía, destinado a crear suelo para viviendas asequibles. También se ha podido conocer el relevante papel de algunas organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a modelos habitacionales inclusivos.

En paralelo se celebraba el Foro de Oportunidades y Tendencias en Turismo Residencial abordando las demandas de compradores de segunda residencia en España, donde Andalucía se posiciona líder como destino de inversión. También se ha subrayado la importancia de ofrecer experiencias exclusivas para consumidores, así como el impacto de los nuevos formatos residenciales.

La innovación y la sostenibilidad se abrían paso dentro del salón, destacando su relevancia en el sector inmobiliario y su impacto, a través de la oportunidad de conocer las tecnologías más punteras para optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente en proyectos de vivienda en La Casa del Futuro.

EL FUTURO INMOBILIARIO

Simed demuestra un año más que sigue siendo una plataforma de lanzamiento para ideas innovadoras y colaboraciones estratégicas. En un momento en que el acceso a la vivienda y la sostenibilidad son temas prioritarios en la agenda pública, el salón ha ofrecido un panorama integral sobre los caminos que el sector inmobiliario debe tomar para adaptarse a un futuro cada vez más exigente y cambiante.

La edición de este año ha dejado claro que la industria inmobiliaria en España está apostando por la innovación y la sostenibilidad como pilares de su crecimiento, con el respaldo de políticas públicas y la colaboración activa del sector privado. Simed 2024 reafirma así su posición como el epicentro de la conversación, redefiniendo el mercado inmobiliario a nivel nacional.

Simed ha estado organizado por Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Consistorio malagueño, así como la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía han sido partners institucionales.

Por su parte, han sido partners Aedas Homes, AQ Acentor, Culmia, Gilmar Real Estate, Ginkgo Advisor, Habitat Inmobiliaria, Lagoom Living, Metrovacesa, Neinor Homes, Suba Real Estate y Urbania. Idealista ha sido el portal inmobiliario oficial.

Han colaborado Bilba, REBS (Real Estate Business School), Savills, Urbanitae, Andalucía TRADE -Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico-, la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Agrojardín, Atalaya Team, Finnova e Increnta&avanza.

Y, en el apartado sectorial nacional e internacional, han colaborado ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores), Fadeco Promotores, APCE España (Asociación de Promotores Constructores de España), Association of International Property Proffesionals (AIPP), British Chamber of Commerce in Spain, European Association of Real Estate Professions (CEPI), International Real Estate Federation (Fiabci), Investment Real Estate Exhibition.