La sanidad vuelve al pleno de Málaga con reproches entre PP y PSOE sobre gestión y las elecciones autonómicas de fondo

Pleno del Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sanidad ha vuelto a debatirse un mes más en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, aunque esta vez con las elecciones autonómicas presentes tras convocarse para el próximo 17 de mayo. Los reproches en la gestión entre PSOE y PP han marcado el debate.

La moción urgente del PSOE sobre "el desmantelamiento paulatino de la sanidad pública andaluza por parte" de la Junta, que se ha debatido conjuntamente con otra iniciativa ordinaria socialista en relación con "el colapso de los cribados de cáncer de mama y el deterioro de la atención primaria" en Málaga, han sido rechazadas.

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha criticado el "deterioro progresivo que está sufriendo la sanidad pública". "Los datos son claros", ha apostillado.

También se ha adelantado a la intervención 'popular' y ha dicho que el PP "va a decir que se invierte más que nunca" por lo que ha preguntado "si la Junta tiene más dinero que nunca porque el Gobierno central apuesta y manda financiación, ¿por qué los datos son peores que nunca?" y ha respondido que es "por la mala gestión".

Ha señalado que Andalucía "tiene a día de hoy la peor valoración de la sanidad de todo el país", ha criticado "la privatización" y ha asegurado que "la responsabilidad es de Juanma Moreno", al que ha acusado de tener "como único plan engrosar los beneficios de sus amiguetes mediante la privatización de los servicios".

"La sanidad pública nunca estuvo tan mal como hasta ahora y son los responsables de que la situación esté de colapso", ha dicho, advirtiendo de nuevo de la "gestión nefasta en materia sanitaria", ha concluido.

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha reprochado al PSOE que "es obvio que están en plena campaña electoral" y ha lamentado que se va a asistir "a una de las campañas más sucias de cuanto hayamos tenido que sufrir en los últimos tiempos" porque el PSOE han "concatenado derrota electoral una tras otra", esperando, además, "por el bien de los andaluces" que también en Andalucía lo sea.

"No se les ocurre nada más frívolo e irresponsable que jugar con la sanidad de las personas", ha criticado Pérez de Siles, advirtiendo de que no intenten dar lecciones de sanidad: "Ustedes legitimidad, ninguna", ha señalado.

La edil del PP ha recordado que sus manifestaciones en relación con las mociones sobre sanidad son siempre las mismas, "que es obvio que falta por hacer", pero "es justo reconocer que nunca se había hecho tanto como hasta ahora". "Yo soy de datos, vosotros de relatos", ha dicho, enumerando cifras sanitarias. Además, ha apuntado que "los conciertos sanitarios los inventaron ustedes, con María Jesús Montero". "Lecciones de sanidad, ni una", ha sostenido.

"La sanidad se defiende con hechos, vamos a lo nuestro, a seguir trabajando y poniendo toda la inversión, fuerza, ilusión necesaria para reforzar la sanidad pública en Andalucía" y ha vuelto a lamentar que "van a intentar desprestigiarla a lo largo de los días en la campaña electoral que ya estamos evidenciando en el pleno en el día de hoy", ha concluido.

Antonio Alcázar, portavoz municipal de Vox, ha incidido en que "no estamos hablando de política, estamos hablando de personas", criticando la gestión de la Junta, tanto cuando estaba el PSOE como ahora con el PP. "Cuando se reacciona en sanidad tarde, el daño ya está hecho", ha señalado.

Por su parte, el portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha señalado que el debate sobre sanidad "es crucial". "Hablar salud es hablar de la vida misma", ha sostenido, y ha acusado a Moreno de ser "impostor". "Moreno no trabaja para el pueblo, su objetivo es retirar a lo público para dejarle terreno al negocio de la sanidad privada", ha concluido.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, la moción urgente del PP sobre las "medidas ágiles de proyección para familias, pymes, autónomos y empresas en el conflicto bélico de Irán" ha salido adelante.

Durante el debate, el concejal de Recursos Humanos y Calidad, Turismo, Jacobo Florido, ha valorado la moción y ha incidido en que lo que presentan "no es retórica, es realidad".

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que es "curioso" que el PP presente una moción en relación con la guerra en Irán y "no empiece posicionado la Corporación en contra de la guerra". Así, se ha dirigido al alcalde, Francisco de la Torre, y le ha dicho que diga con ella "no a la guerra". El regidor, que ha tomado brevemente la palabra, ha sido claro: "No a la guerra y a favor de paz, clarísimamente".

Morillas ha pedido, por otro lado, "topar los precios, ya que "si bajas los impuestos pero no topas los precios de vivienda, de combustible" lo que pasa es "una ingente transferencia de dinero público para que los mismos de siempre continúen incrementando los márgenes de beneficios". "Vienen a hacer un ejercicio de populismo reaccionario", ha criticado.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho que los españoles necesitan ayuda a día de hoy; mientras que la concejala del PSOE María del Carmen Sánchez, también ha pedido que se diga "no a la guerra" y ha criticado que el PP "siempre ha utilizado desgracias humanas para hacer políticas partidistas". Además, ha valorado las medidas puestas en marcha por el Gobierno central.

Frente a ello, Florido ha comenzado su intervención diciendo "repitamos todos, no a la guerra y no a Sánchez" y ha criticado la "hipocresía" del PSOE.

Por otro lado, de la moción urgente de Con Málaga sobre la situación de las familias vulnerables del edificio de la Avenida de Europa 15 "afectadas por acoso inmobiliario y desahucios especulativos y en riesgo exclusión residencial ante inacción residencial" han sido aprobados tres puntos y rechazado el resto.

Morillas ha pedido que el Ayuntamiento "mueva ficha y no pase en avenida Europa lo que ha pasado en Manilva". "Hay herramientas, lo que hace falta es voluntad política", ha añadido y ha dicho que lo que "las familias esperan no son gestos, no son buenas palabras", pidiendo al alcalde que "se ponga manos a la obra para buscar soluciones".

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha explicado lo que se está haciendo desde IMV y ha añadido, entre otros, que "vamos a continuar como equipo de gobierno mediando con la propiedad" y se ha puesto a disposición de las familias.

En cuanto a las mociones ordinarias, ha sido aprobada la iniciativa del PP sobre el reparto de fondos europeos por parte del Gobierno de España y el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento y también la relativa al uso de prendas como el burka y el niqab, así como otros elementos que oculten el rostro en espacios públicos.

La moción del PSOE sobre la conservación integral, rehabilitación y puesta en valor del conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro ha sido desestimada por 16 votos en contra y 13 a favor.

Asimismo, de las mociones de Vox, ha sido desestimada la iniciativa sobre la promoción de VPO en la finca 'El Pato' y el "perjuicio del cambio de uso final de la misma como residencial y no educativo"; y la del establecimiento de criterios de antigüedad de empadronamiento para el acceso a la vivienda protegida ha sido aprobada.

Por último, ha sido aprobada la moción de Con Málaga para el inicio del expediente de concesión de la Medalla de Ciudad y de título de Hijo Adoptivo, a título póstumo, a Antonio Romero; y ha sido rechazada la relativa a medidas para fortalecer la UMA y la Formación Profesional pública en la ciudad.