Sanz destaca "complicación" del incendio de Igualeja (Málaga) por fuertes vientos, pero "se aleja de la población"

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Igualeja. - ANTONIO SANZ VÍA 'X'

IGUALEJA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado en relación a la evolución del incendio forestal declarado en la madrugada de este sábado, 26 de septiembre, en Igualeja que se está atacando el fuego con "complicaciones por los continuos cambios de viento". No obstante, esta variación del viento "se aleja de la población". Además, ha pedido "prudencia", puesto que aún se desconocen las causas del incendio.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado, el vicepresidente primero ha manifestado que se está atacando el fuego con "complicaciones por los continuos cambios de viento", con rachas de que alcanzan los 60 kilómetros por hora. Al hilo, ha apuntado que los vientos "además son erráticos porque van cambiando permanentemente".

"Todo eso está provocando focos secundarios y saltos en el incendio que nos están complicando las actuaciones", según Sanz, quien ha señalado que están trabajando 200 efectivos, con una "amplísima participación" de efectivos del plan Infoca junto a bomberos del consorcio de Málaga. En esta línea, ha insistido en las complicaciones con este incendio por la "fuertes rachas de viento, cambiantes constantemente", lo que llevó a elevar la situación Operativa 1 desde las 6,00 horas de este domingo.

Asimismo, el titular de emergencias ha expuesto que la carretera de San Pedro a Ronda está "totalmente cortada desde el origen", desde abajo, y en este momento, "la situación más complicada está en el flanco tanto derecho, principalmente, como izquierdo del norte, de la cabeza del incendio y evolucionando por la carretera, es decir, dando salto a la carretera".

"Por tanto, en principio, salvo cambio de viento, se va alejando de poblaciones", según el consejero, quien ha insistido que "no hay mayor riesgo para la población, salvo que se produjera un cambio de viento muy rápido". En relación, ha señalado que una excursión que había en autobús por la zona de Parauta y el parque, también han sido evacuados y, en principio, se ha evacuado a unas 50 personas y se ha dispuesto un centro cívico en Ronda. Asimismo, ha apuntado que el puesto de mando se ha tenido que cambiar de ubicación por la amenaza de un foco de fuego.

"Un incendio que ha ido complicándose, pero también hay ya una parte importante en lo que significa la cola del incendio, salvo una reactivación que hubo en cola a flanco derecho, que es la que dio luego lugar a salto de la carretera, pero hay una parte ya del incendio que al estar prácticamente sin actividad nos permite concentrar ya a los efectivos en la zona de la carretera, en la zona norte", ha expuesto.

Ha señalado que "todo parece indicar que si lográramos salvar sin complicaciones superiores los momentos y las horas más críticas que donde nos encontramos, pues a partir de las 17,00 o 18,00 horas pudiéramos ir teniendo una evolución distinta, salvo cambios de viento que nos compliquen la situación".

"Vamos a ver los comportamientos que tiene el viento, pero todavía hay que ser muy prudentes y por tanto, estamos en un momento complejo, en las horas más críticas", ha apuntado Sanz, para quien todo es ahora una "incertidumbre" por los cambios y rachas de viento.

Respecto a si hay riesgo de que el incendio llegue al Parque Nacional Sierra de las Nieves, ha señalado que "está a límite", pero de la "primera parte del parque, no sería lo que es parque nacional", pero es la "que más nos preocupa en este momento y la que más nos ocupa".

El incendio, según ha precisado, "tiene una parte mala, evidentemente, que es que se acerca al parque, roza al parque, y tiene una parte mejor, y es que se aleja de la población". "No ganamos para sustos en todo caso y eso sí, nos volcamos lógicamente en evitar que propague y siga adelante; estas horas son decisivas para conocer la evolución y hay que ser muy prudentes para volcarnos con los medios porque son las horas más críticas por las horas y por las rachas de viento que estamos teniendo", ha señalado.

Respecto al origen, ha indicado que se está analizando y hay que esperar a la investigación, aunque todo apunta a que el origen pudo ser en la zona del mirador, pero "hay que ser prudente a la hora de sacar conclusiones de cuál pudo ser la causa". Así, ha apostillado que inicialmente "parece que se descartan postes eléctricos u otro tipo de situaciones", y ha abundado en que el 95 por ciento de los incendios tienen que ver con la actividad del hombre.

"No puedo confirmar que eso sea así en esta ocasión, pero por la zona se ha originado, se está estudiando e investigando a través de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, junto con los cuerpos de seguridad en este caso, como Guardia Civil, pero hay que ser prudente todavía", ha indicado.

En contexto, en estos momentos trabajan en las labores de extinción 170 bomberos forestales, doce técnicos de operaciones (TOP), dos técnicos de extinción (TEX), un Director del Centro Operativo Provincial, un Equipo de Meteorología e Incendios Forestales y dos agentes medioambientales.

El operativo se completa con seis autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un módulo de oficina técnica (MOT) y una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF), así como un Equipo de Mando en Incendios Forestales y una Unidad de Sistemas en Emergencias.

Por vía aérea se han incorporado de 22 medios aéreos, en concreto, dos helicópteros ligeros, siete semipesados, tres pesados, uno de mando, dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, cuatro anfibios ligeros y dos anfibios pesados.