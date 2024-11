Scorpions, Gente de Zona y The Beach Boys, nuevas confirmaciones en Starlite 2025

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Starlite Occident celebrará en 2025 su XIV edición en Marbella (Málaga) y entre las nuevas confirmaciones en julio se encuentran las bandas internacionales Gente de Zona, que actuará el miércoles 2 de dicho mes; Scorpions, el día 21; y The Beach Boys, el 28 de julio.

Así lo han informado en un comunicado desde la organización del festival, que se celebra como siempre en la Cantera de Marbella y que volverá a reunir a artistas nacionales e internacionales durante el verano.

Gente de Zona, consolidados como uno de los dúos más importantes de la música latina, ha llevado por el mundo el sabor de Cuba, con temas como 'Bailando', 'La Gozadera' o 'Traidora'; y ahora volverá a Starlite para presentar su nuevo álbum 'Demasiado'.

En cuanto a Scorpions, celebrará 60 años de rock en el escenario de Starlite. Con más de 110 millones de discos vendidos por todo el mundo, 'Rock You Like a Hurricane', 'Wind of Change' o 'Still Loving You' son algunos de los grandes himnos generacionales del rock con los que la banda ha conquistado a fans de todo el mundo.

Por último, la legendaria banda californiana The Beach Boys, volverá a subir al escenario de Starlite con sus canciones como 'Surfin USA', 'Wouldn't It Be Nice' o 'Good Vibrations' con las que durante casi seis décadas ha sido una parte imborrable de la historia de Estados Unidos.

Kool & The Gang (viernes 27 de junio), Gente de Zona (miércoles 2 de julio), Europe (martes 8 de julio), Jhaico (viernes 18 de julio), The Script (sábado 19 de julio), Scorpions (lunes 21 de julio), Will Smith (sábado 26 de julio), The Beach Boys (lunes 28 de julio), Beret (martes 12 de agosto), Los Secretos (jueves 14 de agosto) y Siempre Así (martes 19 de agosto) son algunos de los artistas que este verano formarán parte del cartel.