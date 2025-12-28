Sea Life Benalmádena mejora previsiones al incrementar visitantes un 5% y apuesta por inclusión social en 2026

Sea Life Benalmádena - SEA LIFE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Sea Life Benalmádena (Málaga) ha experimentado un aumento en torno al cinco por ciento de visitantes con respecto al ejercicio anterior y apuesta por la inclusión social en 2026.

La directora de Marketing, María Morondo, ha señalado que "en Sea Life Benalmádena esperamos mantener esta tendencia de cara al próximo año y romper la estacionalidad durante todas las fases del ejercicio".

Así, con la estela de innovación, diversión y concienciación sobre el cuidado y conservación de mares y oceános para las familias encauzada en 2025, se presenta también un 2026 "lleno de retos y buenos propósitos, en el que apostamos por la inclusión social".

De los visitantes que han pasado por el acuario de Sea Life Benalmádena en este 2025 han sido internacionales un 66% del total, seguido por el turismo nacional en un 28% y el residente en un 6%, según ha señalado a Europa Press.

El incremento de visitas viene marcado principalmente por el turista extranjero, corroborando los buenos números de turismo en la Costa del Sol. Por otro lado, Morondo ha destacado que Sea Life Benalmádena "ha estrenado innovadoras instalaciones, como el nuevo Templo de las Nutrias, un nuevo recinto donde podemos disfrutar de estos animales de manera más cercana, que ha superado nuestras expectativas".

También en este 2025 ha valorado la cría de nuevas especies como la Raja Clavata o la Raya de Clavos, el Cardenal de bangai, un pez marino plateado y negro, endémico del archipiélago de Banggai en Indonesia, la Poecilia reticulata (guppys)también conocido como pez millón o lebiste, un popular pez de agua dulce originario de América del Sur, famoso en acuarios por su fácil cuidado, rápida reproducción y los vibrantes colores de los machos. Así como diferentes tipos de corales: Synularia, Sarcophyton, Zoanthus y Montypora.

"Pero además debemos poner en valor el gran evento que realizamos en compañía de Nintendo, con su nuevo lanzamiento de nuestra nueva experiencia Animal Crossing: New Horizons, que ha sido un auténtico éxito de público. Por primera vez en España, el juego de simulación de vida Animal Crossing, que ha vendido más de 45 millones de unidades en todo el mundo, se ha unido a Sea Life Benalmádena para ofrecer una experiencia inmersiva que ha permitido a los visitantes descubrir el mundo marino de la mano de diferentes personajes del juego", ha señalado.

Además, Morondo ha incidido en que "para 2026, tenemos preparadas novedades que van a sorprender a todos los amantes de los animales. También vamos a continuar con nuestra apuesta por la inclusión social, integrando en nuestras charlas y campañas de concienciación elementos para que todos podamos participar de forma activa".

Sea Life Benalmádena "continúa con sus buenas cifras de visitantes y resultados que han marcado tendencia en los últimos años en los proyectos de ocio, diversión y turismo de la Costa del Sol y Andalucía".

"En el acuario de la Costa del Sol, se realizan multitud de actividades que han querido, como siempre, aunar diversión y aprendizaje para los más pequeños; en una oferta global de ocio para toda la familia. Para estas Navidades se instaló el Belén Submarino, un clásico en las navidades de la Costa del Sol, que este año está acompañado de especies como el Pacú, de la familia de las pirañas, pero en su versión vegetariana, y también con la raya Motoro, el Panga o el Pez Arquero", ha concluido.