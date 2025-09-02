El sector de viviendas vacacionales de Andalucía defiende su impacto positivo y rechaza que haya saturación turística

MÁLAGA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro), Juan Cubo, ha defendido este martes los datos positivos que genera el sector turístico andaluz en general y el de este tipo de viviendas en particular, y ha rechazado las acusaciones de saturación en los destinos de la comunidad.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press Cubo ha destacado que "durante la primera parte del año, el primer trimestre, temporada baja, los datos fueron sensiblemente mejores que los de años anteriores", especialmente en el proceso de desestacionalización turística.

Y respecto a la temporada de verano que toca a su fin, ha explicado que "empezamos un poco dubitativos" pero finalmente "con reservas de última hora" se ha logrado mejorar "no mucho, pero un poquito tanto la ocupación como los precios" de años anteriores.

Cuestionado por informaciones en medios nacionales e internacionales en las que se muestra a Andalucía como un destino saturado, el representante del sector de las viviendas turísticas las ha criticado duramente y las ha definido como "campañas mediáticas de desprestigio". Además, ha insistido en que "pueden hacer muchísimo daño a la actividad económica clave de la economía española y especialmente la andaluza", en referencia al turismo.

En este punto, Cubo ha comparado la situación de Andalucía con otros destinos como Venecia, y ha señalado que "con ocho millones de habitantes y muchísimos destinos, recibir 34 millones de turistas no significa estar colapsada".

"Es verdad que puede haber momentos clave pues como los San Fermines en Pamplona o momentos muy puntuales de determinadas ciudades, la Feria de Málaga, la Feria de Sevilla, que puede haber muchísima gente en las calles pero durante el resto del año, salvo, varias semanas tal vez de agosto las ciudades están maravillosas, se puede pasear por las calles perfectamente, hay sitios como restaurantes, cafeterías... y no podemos admitir esa falsa imagen de colapso que se está ofreciendo en algunos medios de comunicación", ha argumentado.

Sobre el debate de la vivienda turística y su impacto, ha rechazado que este sector sea responsable de la falta de vivienda para jóvenes, y al respecto ha señalado que se está dando "una campaña de desinformación", y ha añadido que "el problema es un problema de oferta" y no de las viviendas turísticas.

Así, ha señalado que "la media de vivienda vacacional en el país con respecto al total de viviendas es aproximadamente el 1,7%" mientras que, según ha dicho, "el INE indica un 14% de vivienda vacía", lo que demuestra que "estamos multiplicando por 10 las viviendas vacías frente a la vacacional o la vivienda turística".

Durante la entrevista, el presidente de AVVAPro ha criticado la "inseguridad jurídica" como principal problema para el alquiler, la cual ha enmarcado en una "fallida ley de vivienda que desprotege totalmente al propietario".

También ha señalado que existe un "problema de falta de construcción con respecto a lo que se demanda, especialmente en ciertas ciudades", a la vez que ha insistido en que las viviendas turísticas representan un porcentaje muy pequeño y que muchas son segundas residencias.