Seis diseñadores de Málaga de Moda exhiben sus propuestas en Momad, Salón de Moda, Calzado y Accesorios, en Madrid

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis diseñadores de Málaga de Moda, la marca de la Diputación provincial, exhiben sus propuestas en Momad, el Salón de Moda, Calzado y Accesorios que se celebra en Ifema, Madrid, desde este pasado jueves 11 de septiembre y hasta el sábado, 13 de septiembre.

Momad es el mayor escaparate comercial del sur de Europa para presentación de nuevas colecciones de moda, tendencias e innovadores conceptos de marca y 'retail'. Organizada por Ifema Madrid, se celebra dos veces al año. Su amplio catálogo de expositores incluye compañías emergentes y firmas consagradas de relevancia internacional.

Con un claro compromiso con el futuro del sector, Momad ofrece actividades y contenidos enfocados al desarrollo fomentando la digitalización, innovación y sostenibilidad, y apoyando a jóvenes diseñadores.

De este modo, la Diputación de Málaga, a través de su marca de apoyo al sector textil local, Málaga de Moda, ha viajado a Madrid de la mano de las firmas Patadekoala y sus complementos de moda elaborados de forma sostenible, que acude a Madrid con su colección Pintas, inspiradas en el otoño; Tricotrá con sus prendas de croché y su nueva colección Lumina; {Festibax}, que presenta en Momad su colección Festibax Wave, Classic XL, Elite XL y Club, una línea de riñoneras inspiradas en la energía de los festivales y pensadas para acompañar el día a día; AV Verdú, que acude con su alta bisutería hecha a mano a base de carey, cristales de Swarovski, checo, Murano, corales y turquesas seleccionadas; Inma de la Riva con su colección cápsula alta costura Inridelo, y la firma de camisas Shamat.

Con el objetivo de dar a conocer sus productos, este pasado jueves tuvieron la oportunidad de participar en una pasarela organizada por Málaga de Moda, donde mostraron sus últimas novedades. Este viernes lo vuelven a hacer. Asimismo, Málaga de Moda cuenta con un espacio expositivo para acoger a las marcas y sus reuniones comerciales y ampliar sus oportunidades de negocio.