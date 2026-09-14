Selwo lanza su oferta escolar para la comunidad educativa de Málaga con más talleres de carácter lúdico

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MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Selwo Aventura, Selwo Marina y Teleférico de Benalmádena abren como cada año por estas fechas el plazo de inscripción para que colegios e institutos puedan visitar los parques. Los y las docentes pueden solicitar el Bono Profesor, desde este mes hasta el 30 de noviembre, siempre y cuando la fecha de visita de su centro tenga lugar en un plazo (hasta el 31 de diciembre).

Así lo han explicado desde Selwo en una nota, en la que han indicado que los parques "premian la fidelidad de los centros escolares, que pueden optar a un descuento del 10% --durante el primer y segundo trimestre escolar-- si han pasado por los parques durante los últimos tres años". Por lo demás, se mantienen las tarifas con respecto al año pasado.

El parque ha decidido reducir la ratio para tener monitor gratis, de 45 alumnos a 40. El departamento de Educación de Selwo Costa del Sol asesora a cada docente acerca de la mejor opción para adaptar la actividad a las necesidades específicas de la clase. Han precisado, el profesorado interesado en estas actividades debe realizar la reserva a través de la web de cada parque.

La protección del medio ambiente, el buen uso de la energía y la gestión de residuos son temas que se abordan en unas visitas muy enfocadas en la conservación de la biodiversidad animal y vegetal.

En el caso de Teleférico, la actividad es una excursión de altura donde el alumnado podrá contemplar la Costa del Sol desde un punto panorámico muy interesante. Se complementa con distintas rutas senderistas para descubrir la flora y la fauna autóctona.

Por otra parte, la actividad 'Duerme en la tribu', en las instalaciones de Selwo Aventura, incluye una pernoctación en el zoo (e incluye la entrada, igualmente, a Selwo Marina y Teleférico de Benalmádena).

En este caso, los escolares tienen la oportunidad de pasar la noche allí, realizando interacciones y participando en los enriquecimientos de la fauna que allí vive, disfrutando de talleres medioambientales diseñados exprofeso para ellos.

Además de la visita regular, el departamento de Educación de Selwo Costa del Sol brinda la opción de incluir una serie de suplementos para hacer la visita más completa. En el caso de Selwo Aventura se ofertan dos --con reserva previa y un coste extra--.

En primer lugar está el 'Reto escolar: animalia challenge', para grupos de escolares de nueve a 12 años, que jugarán a adivinar una serie de preguntas clave en cada explicación de los monitores, sumando aciertos en una tablilla. El objetivo es captar más atención por parte del alumnado, de la manera más entretenida posible.

Asimismo, 'El cuaderno detective: guardianes del planeta' es para grupos de escolares de seis a ocho años, donde se entregará un cuadernillo para que cada alumno/a lo complete durante su visita y se les invitará a plantear ideas para el cuidado del planeta. El objetivo es conseguir su implicación y concienciación, que puedan llegar a ver que toda acción cuenta.

En Selwo Marina, donde se podrá ver de nuevo a un grupo de delfines (que protagonizarán diversas charlas educativas), se ofertan varias posibilidades de talleres, como el de pingüinos (edad recomendada de cuatro a 12 años), en el que se proponen juegos de preguntas y respuestas, se muestran plumas y huevos de estas aves a través del microscopio, y se conciencia acerca de las amenazas que sufren estas especies.

También está el taller de evolución de las aves (edad recomendada de ocho a 12 años), donde se introduce al alumnado en conceptos clave como el de la selección natural mediante ejemplos y se explora la evolución del vuelo mediante materiales como plumas, huesos y huevos; y el de biodiversidad (edad recomendada de cuatro a ocho años), taller mural para que los escolares identifiquen los hábitats de las diferentes especies representadas, muestras de material biológico, y actividad relacionada con las especies invasoras.

El taller de entrenador y bienestar animal (edad recomendada de siete a 12 años), donde se realizan dinámicas de entrenamiento, y se les enseñan las herramientas de un entrenador, además de demostraciones.

Según han indicado, "uno de los objetivos de estos parques tiene que ver con el fomento del conocimiento de la fauna animal, así como de los peligros a los que las diferentes especies se enfrentan en todo el planeta".

Las visitas escolares están dirigidas al alumnado de entre cuatro y 17 años, de modo que, dependiendo de la edad y del número de alumnos que haya por grupo, están adaptadas a cada circunstancia.

El personal del departamento de Educación de los zoos se ocupa de explicar de qué especies se componen estas colecciones zoológicas, al tiempo que anima a escolares y estudiantes de Primaria y Secundaria a adoptar hábitos saludables y sostenibles.

PRÓXIMAMENTE: DÍAS DEL DOCENTE

Los Días del Docente tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre en Selwo Marina (también en Teleférico de Benalmádena) y el 3 y 4 de octubre en Selwo Aventura. El profesorado solo tiene que ir en esas fechas para entrar de manera gratuita, siempre y cuando presente su Documento Identificativo del Profesorado Andaluz (la tarjeta DIPA) en taquilla --con un descuento del 50% para un máximo de tres acompañantes--.

Han recordado que a lo largo del año, presentando la tarjeta DIPA, cada docente disfrutará de un descuento del 50% aplicable a sí mismo y un 20% para un máximo de cuatro acompañantes.

Dentro de estos días habrá una jornada "especial" del docente a la que sí hay que inscribirse previamente en la web (el 26 de septiembre en el Cine de Amazonía, en Selwo Marina; y el 3 de octubre en Selwo Aventura, Aula de conservación), donde se explicará al profesorado todo lo relacionado con las excursiones y visitas escolares a los parques. Ambas jornadas tendrán lugar a las 12,00 horas.