Los Selwos conmemoran este jueves el Día Mundial de la Serpiente

Piton birman - SELWO

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Día Mundial de la Serpiente (World Snake Day) se conmemora este jueves, 16 de julio, con una jornada para recordar el papel ecológico que desarrollan estos animales en los ecosistemas desde hace 140 millones de años. Biólogos, conservacionistas y organizaciones ambientales contribuyen a desterrar viejos mitos en torno a esta especie, mientras que zoos como Selwo Aventura en Estepona (Málaga) y Selwo Marina en el municipio malagueño de Benalmádena se suman, y lo hacen cada día, en la divulgación del conocimiento sobre estos reptiles.

Pitón birmana (Phyton bivittatus) --una de las más grandes del mundo, habita en ríos, marismas, pantanos y lagos--, pitón de Seba, boa cubana, pitón real (Python regius) y serpiente de maíz (Pantherophis guttatus) son los ejemplares que pueden encontrarse en Selwo Aventura, donde además cada día se celebra una charla educativa centrada exclusivamente en sus serpientes. En estas actividades se desmontan muchas ideas preconcebidas en torno a esta especie, han señalado en un comunicado.

En Selwo Marina, por su parte, la zona de Amazonía cuenta con la falsa coral y dos tipos de boas: la boa esmeralda y la boa de Cuba (Epicrates angulifer), especie endémica de la isla que le da el nombre; principal depredadora de un roedor, la jutía cubana, y clave por lo tanto a la hora de evitar plagas en el ecosistema insular.

Sean venenosas o no, la alimentación de las serpientes se basa en insectos u otros animales. Es decir, son insectívoras o carnívoras, con especial predilección por ratones, pero también por otros reptiles o anfibios como lagartijas o ranas. Se estima que en el mundo existen 3.000 especies distintas de serpientes --la longitud y el peso pueden variar muchísimo--, presentes en todos los continentes a excepción de la Antártida.

CURIOSIDADES SOBRE LAS SERPIENTES

Por otro lado, han detallado que en los encuentros educativos se toca ampliamente el tema de las serpientes, haciendo hincapié en cómo la cultura popular las ha estigmatizado en exceso --una de las acepciones del RAE de "víbora" es "persona con malas intenciones"--. Su mala fama les persigue hasta cuando se le atribuyen cualidades como la precaución, ya que estos vertebrados, cuya visión nocturna es mejor que la de otros animales, evitan a los seres humanos, como, por otro lado, es lógico. Hay culebras como la serpiente del maíz que hacen vida nocturna y bajo tierra, en el sureste de EEUU.

Es en el oeste estadounidense (California) o en territorio australiano donde están especialmente protegidas las serpientes --aun siendo venenosas--, puesto que en estas zonas existe una gran conciencia de su papel en el equilibrio medioambiental. Y eso que en Australia y Papúa Nueva Guinea reside una de las más tóxicas del mundo: la serpiente costera taipán (Oxyuranus microlepidotus).

Las hay que tienden emboscadas, matando por constricción, como la solitaria anaconda amarilla (Eunectes notaeus), que además posee un sentido del olfato finísimo que le permite encontrar mejor sus presas. Otras familias solo se agrupan durante la hibernación: ocurre con la falsa coral (Lampropeltis triangulorum), oriunda de los bosques tropicales de México, América Central y Sudamérica, entre otros lugares.