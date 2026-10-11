Sguiglia (Con Málaga) acusa al alcalde de "malvender" la identidad de Málaga y entregar El Perchel a la especulación

El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia. - CON MÁLAGA

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Nico Sguiglia, ha criticado la transformación en curso en El Perchel, donde la promotora Dazia Capital comercializa 138 viviendas de lujo en el solar que ocupaban antiguos bloques de alquiler privado. Los precios parten de casi 400.000 euros para un estudio de 50 metros y alcanzan hasta un millón de euros para los apartamentos de tres dormitorios, motivo por el que ha acusado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de "malvender" la identidad de la ciudad de entregar El Perchel a la especulación.

Según ha concretado la formación en una nota, Sguiglia ha subrayado que la operación supone una sustitución de alquiler accesible por vivienda de lujo en pleno centro, y ha precisado que los antiguos inquilinos, algunos con contratos de renta antigua y décadas de permanencia, fueron apartados para dejar paso a la promoción.

"La operación inmobiliaria que se va a desarrollar en El Perchel es un reflejo de cómo Málaga se ha malvendido a los grandes fondos y especuladores", ha declarado el portavoz de Con Málaga. "El Perchel, uno de los barrios más señeros de la ciudad, con mayor identidad, debería haber sido cuidado por parte de las administraciones públicas con proyectos de rehabilitación que mantengan a los vecinos y vecinas de toda la vida y puedan mantener la identidad del barrio".

Para Sguiglia, lo ocurrido es "una auténtica vergüenza". "Se ha expulsado a los vecinos de toda la vida, gente trabajadora, para hacer una operación en la cual se van a vender apartamentos de tres dormitorios de hasta un millón de euros o estudios de 50 metros cuadrados por casi 400.000 euros", ha agregado.

Así, el edil ha advertido de que este tipo de operaciones provocan un cambio de población que vacía de contenido los barrios. "Esto evidentemente supone una sustitución de población, donde va a venir gente de rentas altas, probablemente muchos que no sean ni residentes en Málaga. Se expulsa a los vecinos de toda la vida, se pierde identidad", ha añadido Sguiglia.

Sguiglia ha responsabilizado directamente al equipo de gobierno de Francisco de la Torre. "Con esto se demuestra cómo el gobierno del señor Francisco de la Torre gobierna para favorecer a un sector minoritario que hace negocios millonarios con la especulación y el casino inmobiliario, y se pierde identidad y se pierde a los vecinos de toda la vida", ha señalado.

El portavoz de Con Málaga ha contrapuesto este modelo con lo que, a su juicio, podría haber sido El Perchel. "Es importante imaginar lo que podría haber sido El Perchel si en vez de tener un promotor inmobiliario hubiéramos tenido un alcalde democrático que hubiera cuidado la identidad, hubiera rehabilitado el barrio, hubiera cuidado que en los bajos se mantenga comercio tradicional, y hoy tendríamos un barrio con identidad, vivo y con vecinos. Pero el alcalde ha preferido seguir malvendiendo la ciudad".