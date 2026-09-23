El Sindicato de Inquilinas de Málaga convoca ante Subdelegación una concentración de urgencia en apoyo a Maricarmen

Archivo - Maricarmen prepara una bolsa con sus cosas. - Fernando Sánchez - Europa Press

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga ha convocado una concentración "de urgencia" a las 19,00 horas de este miércoles por el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que residía desde hace 70 años en su casa de Madrid.

En un comunicado a través de sus redes sociales consultado por Europa Press, el sindicato ha citado a la ciudadanía a una protesta en apoyo a Maricarmen ante Subdelegación del Gobierno (Paseo de Sancha, 64).

"Hoy han desahuciado a Maricarmen. Este es uno entre muchos desahucios y vamos a pelear porque sea el último. ¿Cuántas MariCarmen hay en Málaga? Por Maricarmen, por Tita Mari y por todas las vecinas, nos quedamos", ha concluido el llamamiento.

En contexto, la comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid, donde se han congregado en las últimas horas cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años.

Sanitarios del Samur han sacado a Maricarmen del edificio en camilla entre gritos de "no estás sola" y "asesinos" de las personas concentradas en la calle. Posteriormente, la mujer ha sido introducida en una ambulancia y trasladada al Hospital Gregorio Marañón.

En paralelo, la Policía ha establecido un perímetro de seguridad en torno al edificio, con decenas de agentes y cerca de una decena de vehículos, además de efectivos de Samur Social. Una línea policial ha impedido el acceso a la zona.

En un primer momento, los agentes tampoco han permitido a los medios de comunicación entrar en el interior del cordón. Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que, ante la afluencia de personas, se había priorizado la seguridad, incluida la prensa, y que el jefe superior de Policía trasladó al mando del dispositivo que los periodistas pudieran trabajar dentro del perímetro.

Por su parte, la Delegación del Gobierno se ha desmarcado del operativo y ha señalado que la Policía ha actuado bajo mandato de la comisión judicial. También ha asegurado que no dio "ninguna instrucción" para impedir la cobertura informativa y ha expresado su oposición al desahucio.

MOMENTOS DE TENSIÓN Y EMPUJONES

La comisión judicial ha llegado a las 9,30 horas. Durante las horas posteriores se han producido momentos de tensión y empujones, seguidos de una situación de "calma tensa" y enfrentamientos puntuales que han desembocado en alguna carga policial.

Los agentes han retirado después a las personas que permanecían sentadas pacíficamente frente al portal. Una vez despejado el acceso, la puerta de entrada al edificio ha sido abierta con un ariete para acceder al inmueble, donde todavía permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a Maricarmen durante la noche.

En los últimos momentos antes del lanzamiento, Samur ha subido hasta la vivienda. En el interior permanecían junto a Maricarmen únicamente allegados y cuatro integrantes del Sindicato de Inquilinas.

La organización había denunciado en redes sociales que la propiedad se negó a aceptar una oferta de alquiler que habría permitido a Maricarmen continuar en la vivienda. Según había informado, una donante anónima estaba dispuesta a completar la renta de la mujer. "Quieren echar de su casa a una mujer de 87 años pese a existir una solución sobre la mesa", había criticado el sindicato antes de que se consumara el desahucio.

En declaraciones a los medios, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este miércoles, que el Gobierno ha llevado en tres ocasiones al Parlamento durante el último año una propuesta para prohibir los desahucios, pero que la moratoria fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

Rodríguez ha señalado que hay sobre la mesa otra propuesta y ha urgido a los grupos parlamentarios a aprobarla "lo antes posible" para "paralizar para siempre los desahucios".

El Sindicato de Inquilinas ha reprochado, por su parte, al Gobierno y a la ministra que no hayan impedido el desahucio y que utilicen el caso de Maricarmen para responsabilizar únicamente al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.