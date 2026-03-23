Subdelegado: "El camino para protegernos del cambio climático es la ciencia y no los bulos y la desinformación"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, y el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. - SUBDELEGACIÓN

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este lunes, durante el acto de conmemoración del Día Meteorológico Mundial, que "en el momento actual, en el que seguimos cada vez más acuciados por el cambio climático, el camino para protegernos es la ciencia y no los bulos y la desinformación que por desgracia nos inundan por diversos canales".

En este sentido, Salas ha resaltado "el papel de Aemet, una institución con casi 140 años de historia compuesta por servidores públicos y colaboradores cuyos principios de actuación son la ciencia y el estudio".

"Y ese es el camino frente a la desinformación, los bulos, la manipulación y la mentira como la que han sufrido los servidores públicos de Aemet en episodios catastróficos que todos ustedes conocen", ha añadido.

La Casa de Cultura de Alhaurín el Grande (Málaga) ha acogido la conmemoración del Día Meteorológico Mundial, un acto organizado por Aemet Málaga, en el que Javier Salas ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, Anthony Bermúdez, y el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.

El subdelegado del Gobierno ha defendido "el trabajo de Aemet, de sus servidores públicos y de su amplia red de colaboradores, que hacen que nuestra población tenga información prácticamente en tiempo real y precisa sobre el clima, un aspecto que está presente en múltiples facetas de nuestro día a día y que tiene el fin principal de protegernos".

De igual modo, Salas ha recordado que "la climatología ha evolucionado en los últimos años y ha dejado al planeta en riesgo porque las catástrofes cada vez son mayores, los calores extremos, las lluvias torrenciales y las poblaciones quedan destruidas".

"Debemos hacer caso a los científicos y, sobre todo, debemos tomar conciencia de la situación para poder subsanar los problemas a los que nos enfrentamos", ha indicado Salas, al tiempo que ha recordado que "el lema del Día Meteorológico Mundial este año, 'Observar hoy para proteger mañana', "es una llamada a la acción para los gobiernos, ciudadanos y empresas de todo el planeta porque sino desaparecerá tal y como lo conocemos en la actualidad".

También ha mostrado su confianza en la juventud, porque "son guardianes del futuro, llegan con sus trabajos e investigaciones y son quienes nos tienen que acercar al planeta del mañana".

Por último, Salas ha afirmado que "es necesario observar hoy para proteger mañana, por las personas, por el planeta, por la prosperidad y por las próximas generaciones", como ya subrayó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Durante el acto, la Agencia Estatal de Meteorología ha reconocido la labor de cuatro integrantes de la red de colaboradores de Aemet en Andalucía Oriental, así como a cinco empleados públicos de la agencia estatal jubilados en este último año.

Asimismo, ha tenido lugar una conferencia de Adrián García Abenza, técnico superior de Meteorología en el Centro Meteorológico de Málaga, sobre la Meteorología en la era de la Inteligencia Artificial.