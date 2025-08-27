Subdelegado dice que Moreno "pretende sacar debate de armas blancas" para "tapar su ausencia" durante incendios

El subdelegado del Gobierno en Málaga durante una visita al dispositivo de seguridad de la Feria de Málaga - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha advertido este miércoles de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "pretende sacar ahora el debate de las armas blancas para tapar su ausencia durante los incendios de Andalucía este verano".

"Y lo hace pidiendo algo que ya se hace por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)", ha señalado Salas, después de que Moreno pidiera dotar a las FCSE de medios "suficientes" para evitar estos incidentes con arma blanca y también para que se haga una campaña para el chequeo, la identificación y sancionar.

Al respecto, Salas ha incidido en que "sólo el año pasado se tramitaron 1.577 expedientes de sanción por tenencia de armas blancas en la provincia de Málaga. Es decir, más de cuatro expedientes sancionadores diarios".

Además, ha agregado que "en lo que va de año 2025 llevamos 1.120 expedientes sancionadores por tenencia de armas blancas en Málaga, expedientes que acarrean la sanción de hasta 600 euros si la infracción es leve y hasta 30.000 euros si la infracción es grave".

Por tanto, ha pedido a Moreno que "no busque un debate nuevo con el que tapar su gusto por las vacaciones mientras Andalucía ardía este verano o tapar su inutilidad al dejar a Málaga sin un Mundial de fútbol en un hecho que ha supuesto un ridículo mundial para nuestra sociedad y una humillación a nivel futbolístico internacional".

"El Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo su trabajo y tienen campañas permanentes de control de armas blancas y otras armas prohibidas", ha remarcado.

Por otro lado, en relación con los refuerzos de las FCSE que pidió Moreno, Salas ha incidido en que "desde que está Pedro Sánchez de presidente la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha incrementado en 926 agentes en la provincia de Málaga, un 18,1 por ciento, por lo que se tendría que agradecer al presidente del Gobierno esta apuesta por aumentar las plantillas de seguridad en Andalucía".

"En la época en la que Rajoy fue presidente y el señor Moreno Bonilla miembro de su Gobierno como Secretario de Estado, las FCSE perdieron en la provincia de Málaga 389 efectivos, un descenso del 7%. Que se lo pregunte también a su consejero de Presidencia, el señor Sanz, que fue el delegado del Gobierno que más recortó en Policía y en Guardia Civil en la historia de Andalucía", ha agregado.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Málaga ha felicitado "tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil por su gran trabajo y profesionalidad durante todo el verano y en todas las actuaciones que realizan", ha concluido.