El subdelegado en Málaga destaca un aumento del 46% en el puente aéreo Madrid-Málaga en Semana Santa

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el aumento del 46,1% que registra este año el aeropuerto malagueño en el puente aéreo Madrid-Málaga durante la Semana Santa respecto al mismo periodo en 2025 y ha criticado a la Junta de Andalucía, con la que ha lamentado que "lo habitual" es "humo, propropaganda y mentiras".

Así lo ha dicho en un hilo en su cuenta de X, consultado por Europa Press, en el que ha precisado que desde este viernes "operan en el aeropuerto de Málaga 13 frecuencias Madrid-Málaga y otras tantas Málaga-Madrid durante toda la Semana Santa. De los 26 aviones diarios de este puente aéreo, 18 son operados por Air Europa y ocho por Iberia. Un 46,1% más que en el mismo periodo en 2025".

Salas ha apuntado que "afortunadamente, Málaga tiene grandes infraestructuras de transportes gestionadas por el Gobierno de España para seguir potenciando el crecimiento económico de nuestra provincia". "Unas infraestructuras que siempre han sido impulsadas y mejoradas por gobiernos socialistas", ha incidido el subdelegado en la provincia.

A reglón seguido, el representante del Gobierno en Málaga ha lamentado que "no pasa igual con la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla" y ha asegurado que "tuvo aislada a la Serranía de Ronda siete meses por el corte de la A-397" y que el Ejecutivo andaluz "anunció ayudas para las empresas, pero todo quedó en lo de habitual con Moreno Bonilla: Humo, propaganda y mentiras".