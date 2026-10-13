El subdelegado en Málaga destaca el compromiso de Gobierno y Policía Nacional con la seguridad y contra el narcotráfico

Acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo Nacional de Policía. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado "el compromiso" del Ejecutivo de España y la Policía Nacional "con la seguridad ciudadana" durante el acto de celebración de los Santos Ángeles Custodios, patrón del cuerpo policial, que ha presidido junto al comisario principal, jefe provincial, Roberto Rodríguez.

Salas ha agradecido "la dedicación de sus casi 4.000 hombres y mujeres en la provincia" y ha subrayado que "su trabajo resulta esencial para garantizar los derechos y libertades, favorecer la convivencia y mantener Málaga como una provincia segura y próspera".

Durante su intervención, el subdelegado ha puesto en valor "la labor diaria de los agentes, que va mucho más allá de la persecución del delito e incluye la atención y el auxilio a la ciudadanía, la prevención, el contacto con los colectivos sociales y la protección de las personas más vulnerables".

En este sentido, ha resaltado especialmente "el trabajo de la Policía Nacional en la protección de las víctimas de violencia de género, así como su labor preventiva en los centros educativos, fundamental para concienciar a los más jóvenes y hacer frente a problemas como la desinformación y los discursos de odio en las redes sociales".

Salas ha reafirmado "el compromiso del Gobierno de España y de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, fenómenos que constituyen uno de los principales desafíos para la seguridad en la Costa del Sol".

El subdelegado ha señalado que "la provincia atrae turismo e inversiones que contribuyen a su desarrollo económico, pero también a delincuentes vinculados al crimen organizado, por lo que ha defendido la necesidad de mantener una presión policial constante y permanente".

En este contexto, ha destacado instrumentos como el Plan Costa del Sol de la Policía Nacional y el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, desarrollado en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con otros cuerpos policiales.

Salas ha asegurado que "el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en particular a la Policía Nacional, constituye un compromiso inalterable del Gobierno".

Y ha recordado que "la misión de los casi 4.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional en Málaga es protegernos y garantizar un marco de convivencia y con plena seguridad para hacer que nuestras ciudades sean lugares más seguros y espacios libres de cualquier coacción de nuestras leyes democráticas".

Según ha destacado, "frente a la ola de autoritarismo a nivel mundial, vosotros tenéis la tarea contraria, asegurar que se cumplen los derechos y libertades de que disfrutan los ciudadanos emanados de nuestro sistema democrático recogido en la Constitución".

"Y gracias a vuestro esfuerzo y desempeño intachable, España lleva medio siglo de progreso y avances como nunca antes en la historia", ha indicado Salas.

El subdelegado ha recordado que la tarea de la Policía Nacional abarca múltiples facetas, "no sólo perseguir el delito y enfrentarse a los delincuentes más peligrosos del crimen organizado y del narcotráfico que históricamente han encontrado refugio en la Costa del Sol, sino que también es una labor humanitaria y de auxilio a los ciudadanos en peligro cuando se producen catástrofes naturales o hechos fuera de lo común".

El subdelegado también ha llamado la atención sobre "el avance de la ciberdelincuencia, que representa uno de cada cinco delitos en la provincia de Málaga", según los datos señalados en su intervención.

Ante este reto, ha destacado "la preparación y los medios con los que cuentan los agentes para hacer frente a nuevas modalidades delictivas" y ha incidido en "la necesidad de reforzar la prevención mediante una mayor implicación de las distintas administraciones públicas".

Asimismo, ha insistido en "la importancia de mantener una relación cercana con la ciudadanía, escuchar a los colectivos sociales y desarrollar actuaciones de concienciación que permitan anticiparse a los riesgos y mejorar la seguridad".

RECONOCIMIENTO A LOS AGENTES Y RECUERDO A QUIENES DIERON SU VIDA

En su intervención, Javier Salas ha agradecido el esfuerzo y la profesionalidad de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, "que trabajan las 24 horas del día para proteger a la sociedad malagueña". También ha reconocido la colaboración de la ciudadanía y de otros cuerpos policiales, cuya cooperación resulta fundamental para alcanzar los objetivos comunes de seguridad y convivencia.

Durante el acto, el subdelegado ha tenido un recuerdo especial para los miembros del cuerpo que ya no están y ha trasladado un afectuoso abrazo a la familia del inspector jefe David Gil, cuyo ejemplo, ha señalado, "permanece en la memoria de quienes le conocieron y sirve de guía para continuar trabajando al servicio de la sociedad".

Salas ha concluido reiterando, en nombre del Gobierno de España, "su agradecimiento a la Policía Nacional por su dedicación, compromiso y vocación de servicio", y ha animado a sus integrantes a "seguir trabajando para garantizar la seguridad, la paz y la convivencia en la provincia de Málaga".

Por su parte, el comisario ha querido anteponer "los nombres a los números, los apellidos a las estadísticas y las personas a las instituciones" y sus primeras palabras han sido "de apoyo, ánimo y aliento para todos los policías de la provincia desplazados a la Comunidad Autónoma de Ceuta que hoy se encuentran en primera línea cumpliendo con su deber". "Sentid nuestro orgullo, sentid nuestro respeto y sentid nuestra admiración", ha dicho.

En su discurso, ha mencionado a los condecorados y en especial se ha referido a David Gil y al inspector José Antonio Chito, jefe del Grupo contra la Criminalidad Organizada. Además, ha destacado la colaboración entre cuerpos policiales, como la Guardia Civil y la Policía Local; y ha agradecido la labor de la Biznaga Azul, asociación solidaria y cultural formada por antiguos agentes para promover actividades y "contribuir a la unión y a la convivencia de los policías y sus familias".