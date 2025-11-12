Subdelegado en Málaga: "La efectividad policial y la cada vez mejor y mayor capacidad de acción son aviso a navegantes"

Archivo - El subdelegado de Gobierno en Málaga, Javier Salas, en un momento de la entrevista con Europa Press. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha valorado este miércoles que, "una vez más, la Policía Nacional ha demostrado su gran profesionalidad y efectividad con el esclarecimiento del homicidio de un hombre de 63 años en Fuengirola (Málaga) el pasado mes de septiembre".

Cabe recordar que la Policía Nacional ha detenido a un joven, de 25 años, por homicidio tras una discusión en un bar del citado municipio. La víctima, tuvo que ser trasladada a un hospital de Málaga por las heridas que presentaba, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos en estado muy grave hasta que, finalmente, perdió la vida a causa de una fractura craneal.

Así, el subdelegado ha felicitado "a los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Local de Fuengirola que han sido los encargados de desarrollar la investigación".

"La efectividad policial y la cada vez mejor y mayor capacidad de acción de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son un aviso a navegantes. Una advertencia de que tarde o temprano quienes cometan un crimen serán detenidos y puestos a disposición de la Justicia", ha concluido.