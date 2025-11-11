Subdelegado en Málaga recuerda que ya trabajan en ampliar la A-7: "La sobreactuación y demagogia de PP no tiene límites"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Ejecutivo central "ya está trabajando en la ampliación de la A-7 tanto oriental como occidental" que solicita el PP, de los que ha dicho que "están pidiendo algo en lo que ya estamos avanzando y que, por cierto, ellos nunca hicieron ni pidieron a los gobiernos del PP". "La sobreactuación y la demagogia del PP no tiene límites", ha apostillado.

Así lo ha señalado Salas en relación con las manifestaciones de la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y del presidente de la Diputación, Francisco Salado, quienes han anunciado la recogida de firmas para exigir al Gobierno de España que planifique y ejecute ya el tercer carril desde las localidades de Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital.

Salas ha indicado que el señor Salado, que es además alcalde de Rincón de la Victoria, "tenía hoy una buena oportunidad para pedirle a su jefa en el PP y responsable de la Junta que lleve el metro a Rincón de la Victoria". "Creo que no lo ha hecho. O una solución a la plaga de cucarachas que afecta al transporte metropolitano de la Junta y que da servicio a los vecinos de su municipio", ha apuntado.

"¿Qué intereses defienden los responsables institucionales del PP? El chiste se cuenta sólo. Los impuestos de los malagueños pagan el sueldo tanto de Salado como de la delegada de la Junta para que trabajen como responsables institucionales no para que se dediquen a actos de su partido una mañana para atacar al Gobierno de España", ha manifestado a través de una nota de audio.

Además, Salas ha indicado que "20.000 malagueños y malagueñas hablaron alto y claro sobre cuál es el principal problema que afecta a la provincia: la privatización de la sanidad por parte de la Junta de Moreno Bonilla". "De eso tampoco habrán hablado hoy ni Salado ni Navarro porque el sectarismo y la demagogia del PP es su bandera", ha finalizado.