Susana Díaz urge a Moreno a explicar en el Parlamento por qué "ocultó" que hay "transmisión comunitaria" en Málaga

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que solicite de forma voluntaria comparecer en el Parlamento para explicar por qué ha "ocultado la verdad" acerca de la existencia de "transmisión comunitaria" del coronavirus en la provincia de Málaga.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en una atención a medios antes de mantener una reunión con su grupo parlamentario en la Cámara andaluza, y al hilo de "la noticia de que el Gobierno andaluz ha ocultado durante tres semanas la verdad de lo que estaba pasando en la provincia" de Málaga, y que en la Junta "tenían un informe desde el día 24 (de agosto) que decía que había transmisión comunitaria y, en cambio, no se le ha dicho ni a la población ni a los servicios sanitarios, ni siquiera a los profesores que mañana (este jueves) tienen que abrir las puertas de los colegios".

Susana Díaz ha defendido que lo primero que exige el PSOE-A en esta pandemia es "transparencia" a la Junta, porque "la gente tiene que conocer la verdad de lo que en cada momento está pasando" para "actuar con responsabilidad individual y colectiva", y por eso ha tildado de "muy grave que, en el peor momento, con una pandemia, tengamos el Gobierno más insensible y que falta a la verdad, que miente, que no cuenta la realidad de lo que está pasando".

La líder socialista ha puesto de relieve además que ella misma le preguntó "expresamente" al presidente Moreno, en la reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en el Palacio de San Telmo, "si había transmisiones comunitarias en Andalucía", pero "no me lo dijo", pese a que "ya lo sabía".

Al hilo, Susana Díaz ha subrayado además que, la semana pasada, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, comentó en comisión parlamentaria que "había transmisión comunitaria en Almería, cosa que el Gobierno andaluz aún no ha comunicado formalmente ni de manera oficial", según ha apostillado.

"EN UNA PANDEMIA NO SE PUEDE OCULTAR LA VERDAD"

Ha insistido en que "en una pandemia no se puede ocultar la verdad", y ha recordado que el PP "llegó incluso a llevar a los tribunales y a denunciar al delegado del Gobierno en Madrid por situaciones que decían que no había dicho la verdad cuando las manifestaciones del 8M" pasado, y "ahora conocemos que el Gobierno de Andalucía y el presidente Moreno sabían desde el día 24 de agosto que había transmisión comunitaria en Málaga, y no sabemos desde cuándo".

Según ha agregado, todo ello es "motivo más que suficiente para que hoy, de manera voluntaria", el presidente de la Junta "pidiese anticipar el Debate del estado de la comunidad" andaluza y "viniera el Parlamento a dar una explicación".

"Lo primero que queremos es que vengan a contarnos la verdad" que los andaluces "merecen" saber, "qué ha pasado y por qué nos han mentido", teniendo en cuenta la "responsabilidad" que hay detrás de estas situaciones porque se "está jugando con la salud de la gente, con la vida de las personas".

Ha agregado que Moreno también debe aclarar en el Parlamento "si la afirmación que ha hecho la consejera de Igualdad, que ha dicho que también hay transmisión comunitaria en Almería, es verdad o no, y si es así, desde cuándo lo sabe".

"Lo primero es que el presidente de la Junta venga aquí, diga la verdad, y a partir de ese momento iremos tomando decisiones", según ha abundado Susana Díaz, que ha lamentado que ella, como presidenta del grupo parlamentario "más grande" del Parlamento andaluz, "no conoce la verdad" sobre este asunto, pese a que "se lo pregunté" a Moreno en dicha reunión en San Telmo.

Al respecto, ha argumentado que "cuando un presidente no te dice la verdad en una situación como ésta, además de generar muchísima inseguridad", demuestra que "está en otras cosas que evidentemente no es en esto".

Para Susana Díaz, "seguramente entre los motivos que le han llevado" al Gobierno andaluz a "no contarnos la verdad" está "el que no se estaban reforzando los centros de salud, ni en Málaga ni en ningún sitio en Andalucía", pese a que "había una denuncia de los profesionales, incluso los propios medios de comunicación, que se estaban haciendo eco de qué estaba pasando" en los ambulatorios de la provincia malagueña "especialmente, pero también en toda Andalucía", y "la dificultad que estaban teniendo los ciudadanos para ir al médico".

Susana Díaz ha advertido de que eso "supone un deterioro de la salud de las personas", y "todo por no querer reforzar" el personal, según ha continuado antes de poner de relieve que el Gobierno andaluz reconoció la semana pasada que "no había contratado las sustituciones de verano en los centros de salud, que no había contratado a los médicos y a las enfermeras suficientes para hacer frente a las necesidades" de los ambulatorios.