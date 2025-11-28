Talent Land presentará en Málaga a Jordi Wild, Josep Pedrerol, Iker Jiménez y María Speaks English, entre otros

Archivo - Fycma acoge Talent Land España del 4 al 6 de diciembre. - FYCMA - Archivo

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

A pocos días del inicio de Talent Land España 2025, el encuentro que reunirá en Málaga a miles de profesionales, emprendedores, investigadores, creadores y entusiastas de la tecnología y la innovación, la organización ha dado a conocer que Jordi Wild, Iker Jiménez, Vilma Nuñez, Josep Pedrerol y María Speaks English están entre los invitados de este evento.

Además Talent Land también ha liberado de manera oficial su agenda completa de actividades, conferencias y contenidos para las cuatro grandes temáticas que darán forma al evento: Business Land, Developer Land, Science Land y Creator Land. Con ello, asistentes, comunidades y aliados pueden ya consultar el detalle de cada sesión, 'speakers', horarios y escenarios, facilitando la planificación de una experiencia personalizada y ajustada a los intereses de cada perfil.

"Talent Land España es más que un evento, es el acelerador de la evolución profesional en el sur de Europa. Nuestro objetivo es que las ideas se conviertan en habilidades reales y que nadie se quede fuera de esta ola de talento", ha señalado Pablo Antón, cofundador de Talent Land.

La programación de este año reúne más de 100 horas de contenido estructurado en ponencias magistrales, talleres especializados, demostraciones, actividades interactivas y retos prácticos. Todo ello se desplegará del 4 al 6 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Fycma, ofreciendo una visión transversal del talento, la tecnología, el emprendimiento, la ciencia y la creatividad.

Dentro de su misión de facilitar el acceso al talento y democratizar las oportunidades de aprendizaje, Talent Land España 2025 pone en marcha una serie de campañas de becas otorgadas por distintos aliados estratégicos. Estas becas permitirán que estudiantes, jóvenes profesionales y perfiles emergentes puedan acceder al evento con condiciones especiales o, en algunos casos, de forma totalmente gratuita, facilitando el desarrollo profesional en áreas de alta demanda.

Las becas estarán enfocadas en áreas como Tecnología y programación, Emprendimiento y negocios, Ciencia aplicada y divulgación, Contenido digital y creatividad, e Innovación social y nuevos talentos.

VOCES QUE MARCAN LA CONVERSACIÓN ACTUAL

La agenda de este año va a contar con ponentes de referencia que lideran hoy el debate sobre ciencia, tecnología, creatividad, divulgación y economía digital. Así, el talento se distribuye en tres ejes.

Por un lado, el Eje Divulgación y Media (Science & Creator Land), que contará con Jordi Wild, creador del podcast más escuchado en español; Iker Jiménez, periodista y divulgador, referente en el entretenimiento ciencia, historia y misterio; Josep Pedrerol y Edu Aguirre, referentes en comunicación deportiva; María G. Durán (María Speaks English) y Roxanna Falasco, creadoras educativas y formadoras de contenido; y Javier Santaolalla, uno de los divulgadores científicos más reconocidos en habla hispana.

En el Eje Desarrollo y Tecnología (Developer Land), se contará con Nate Gentile, divulgador que logra que la tecnología más compleja sea fácil y entretenida; Brais Moure, líder del desarrollo y la programación; y Willyrex y Álvaro 845, referentes del entretenimiento digital y la industria gaming.

Y, por último, en el Eje Negocios y Emprendimiento (Business Land), estarán Vilma Núñez, experta en marketing digital y emprendimiento; y Marc Urgell y Euge Oller, cocreadores del podcast Spicy4Tuna, sobre nuevas oportunidades en la economía actual.

Las ponencias de estos invitdos se complementan con decenas de expertos en desarrollo, ciencia, creatividad, negocios, innovación y divulgación tecnológica.

El programa de este año de Talent Land invita a sumergirse en workshops donde las ideas se transforman en habilidades reales; a participar en dinámicas que despiertan la creatividad y ponen a prueba el ingenio; a presenciar encuentros en los que 'startups' y potenciales inversores descubren oportunidades que pueden cambiar trayectorias.

Todo ello se entrelaza dentro del Circuito de Ideas Vivas, un recorrido lleno de energía, movimiento y descubrimiento constante que incluye zonas de Realidad Virtual y demos tecnológicas. Es un ecosistema vibrante, creado para que cada asistente encuentre su camino y acelere su evolución profesional, rodeado de talento.

Celebrando su segunda edición en Málaga, Talent Land España se confirma como el evento de innovación, tecnología y talento más relevante en el sur de Europa, gracias a la colaboración y apoyo de aliados como: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, Fundación Unicaja, YouTube, Slurp, Anovo, Turismo Andalucía, Ciudad Autónoma de Melilla, Raiola Networks. entre varios más.