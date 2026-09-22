El Teatro del Soho de Málaga acoge la adaptación de 'El Gran Gatsby' de la mano del coreógrafo Enrique Gasa Valga

Imagen de 'El Gran Gatsby - El Show' - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coreógrafo Enrique Gasa Valga presenta en el Teatro del Soho CaixaBank su adaptación de 'El Gran Gatsby-El Show' a través de la danza, música y voz en directo. Tras su éxito en los escenarios internacionales, esta vibrante producción de danza contemporánea basada en la célebre novela de F. Scott Fitzgerald llega a Málaga del 17 al 22 de noviembre para ofrecer una temporada limitada de 7 funciones.

Con libreto firmado por Gasa Valga junto a Birgit Edelbauer-Heiss, el espectáculo transporta al espectador al corazón de los locos años 20 estadounidenses, con once bailarines y una banda de siete músicos en directo. Lejos de ser una versión literaria tradicional, la obra reinventa el relato con una coreografía sobre el deseo, la obsesión y el vacío del sueño americano.

'El Gran Gatsby-El Show' apuesta por la música interpretada en vivo con temas emblemáticos de Nina Simone, Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong; iconos del jazz que se entrelazan con arreglos y composiciones inéditas, interpretadas por la voz de Greta Marcolongo.

El montaje tuvo una exitosa temporada con localidades agotadas en el Tiroler Landestheater de Austria. Posteriormente, se presentó en el prestigioso Deutsches Theater de Múnich (Alemania) y en La Grande Nuit du Tennis de Montecarlo (Mónaco). Tras visitar varios teatros en España, la producción llegará a Málaga en noviembre de 2026.

LECTURA COREOGRÁFICO Y EQUIPO ARTÍSTICO

Jay Gatsby, rodeado de riqueza, misterio y fiestas espectaculares, es retratado aquí como un personaje trágico, cegado por una ilusión romántica que nunca fue real. Su mundo de excesos y apariencias se derrumba al ritmo del swing y el jazz, a través de 20 escenas seleccionadas por Gasa Valga para construir un relato visual preciso, dinámico y profundamente humano.

La pieza se articula en torno a una dramaturgia clara y accesible, con una narrativa que sigue el punto de vista de Nick Carraway, testigo del ascenso y caída de Gatsby. El espectáculo recurre a un elenco internacional de bailarines, acompañado por una potente banda en directo, que interpreta desde clásicos del jazz hasta composiciones originales del director musical Roberto Tubaro.

La dirección y coreografía están a cargo de Enrique Gasa Valga, una figura clave en el panorama escénico europeo actual. Nacido en Esparreguera (Barcelona), su trayectoria internacional lo ha llevado a dirigir durante más de una década el Ballet del Tirol en Innsbruck (Austria) y a crear más de 50 producciones de danza, ópera y musicales.

En 2023 fundó su propia compañía, actualmente residente en el Deutsches Theater de Múnich y, además, sigue llevando sus espectáculos por distintos escenarios de Europa. En otoño de 2024, estrenó en Barcelona su creación más reciente, 'FRIDA: Pasión por la Vida', que fue aclamada por la crítica y el público.

La escenografía de Helfried Lauckner, el vestuario de Birgit Edelbauer-Heiss y la iluminación diseñada por Manfredi Michelazzi completan un montaje cuidado al detalle. El cuerpo de baile cuenta con intérpretes de reconocida solvencia y expresividad, capaces de transitar entre la técnica contemporánea y la teatralidad de los grandes dramas.

El espectáculo se podrá ver del 17 al 22 de noviembre en el Teatro del Soho CaixaBank de martes a domingo. Las entradas están disponibles en la página web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de El Corte Inglés.