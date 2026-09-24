Teba celebra su XXIV Feria del Queso Artesano con más de medio centenar de queserías de todo el país

El vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral, durante la rueda de prensa de presentación de esta cita obligada para los amantes del queso artesanal - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad malagueña de Teba tiene previsto celebrar a principios del mes de octubre su XXIV Feria del Queso Artesano, declarada de Singularidad Turística por la Diputación de Málaga, con más de medio centenar de queserías de todo el país y con una previsión de asistencia de 25.000 personas llegadas de toda Andalucía.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura de la Diputación de Málaga, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Teba, Cristóbal Corral, durante la rueda de prensa de presentación de esta cita obligada para los amantes del queso artesanal que se ha convertido en una de las más importantes del país junto a la de Trujillo, en Extremadura.

Y es que en la Feria Mercado del Queso de Teba habrá queserías procedentes de Portugal y estarán representadas siete de las ocho provincias andaluzas (con especial presencia de la provincia de Cádiz) y 14 de las 17 comunidades autónomas con denominaciones de origen tan reconocidas como Picón Bejes-Tresviso de Cantabria, Idiazábal de País Vasco, Manchego, Tetilla gallego, tortas de la Serena y del Casar de Extremadura, Gamonéu asturiano o Mahón de Menorca.

Junto a ellos tendrá un lugar destacado la marca Sabor a Málaga, según ha explicado Manuel López Mestanza, ya que habrá una docena de queserías malagueñas y productos locales como AOVE, embutidos, miel, vinos o repostería tradicional.

Todas las queserías ofrecerán catas gratuitas, y sus maestros queseros explicarán a los visitantes el proceso de elaboración tradicional y único de sus quesos. Este, según ha explicado el alcalde, es uno de los objetivos de la feria: ser un espacio para poner en valor la tradición quesera artesanal y acercarla al público a través de la gastronomía y la divulgación. Para ello se celebran catas, maridajes y talleres de elaboración de queso para todas las edades.

Aunque la feria se celebra oficialmente el sábado 3 y el domingo 4 de octubre, el programa de actividades previas da comienzo el jueves 1. Destaca dentro del programa el Concurso de Queso Artesano Villa Condal de Teba, en el que un jurado experto se reúne para catar, evaluar y reconocer los mejores quesos semicurados de cabra, curados de cabra, de leche cruda de cabra, de leche de oveja y de cabra y oveja. En la pasada edición concursaron 43 variedades de queso de toda España.

Otra de las actividades destacadas del programa es el Concurso de Repostería Local, en el que participan sobre todo vecinos y vecinas del municipio con postres elaborados con distintas variedades de queso. Y a lo largo del fin de semana también se celebra el concurso 'Elige tu quesería favorita', cuyo ganador será escogido por votación popular.

La Feria del Queso también ofrece a los visitantes actividades culturales, rutas para conocer el patrimonio de la zona, recorridos en tren turístico y visitas al Museo Histórico Municipal y al Museo Etnológico, a la Ermita de Jesús Nazareno, al Molino de las Pilas y a la Iglesia de la Santa Cruz Real, un templo barroco del siglo XVI.

El mercado estará abierto el sábado desde las 10,00 hasta las 19,00 horas, y el domingo de 10,00 a 18,00 horas. Habrá ludoteca, zonas de aparcamiento y autobuses lanzadera.