Teléfono de la Esperanza Málaga celebra en octubre su 50 aniversario con una gran Gala Benéfica en el Teatro Cervantes

El Teléfono de la Esperanza. - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Málaga celebrará el próximo 5 de octubre su tradicional Gala Benéfica Anual en el Teatro Cervantes, una edición especialmente significativa al estar enmarcada en los actos conmemorativos de su 50 aniversario en Málaga.

Con el lema 'Una noche para celebrar el arte y la esperanza', la gala pretende convertirse en un gran encuentro de cultura, solidaridad y compromiso social, al tiempo que permitirá recaudar fondos destinados a mantener y fortalecer los programas de atención y acompañamiento que desarrolla la entidad.

Desde el Teléfono de la Esperanza han querido destacar su especial agradecimiento al Ayuntamiento de Málaga por su compromiso y apoyo a la gala y a la celebración de este aniversario.

La velada estará conducida, un año más, por el embajador nacional del Teléfono de la Esperanza, Antonio Montiel, y contará con una destacada representación del panorama artístico.

La gran protagonista de la noche será Blanca Villa, que ofrecerá al público su talento y su particular forma de entender el arte. Estará acompañada por la Orquesta de Guillermo Carretero, que pondrá la nota musical a una velada que combinará diferentes disciplinas artísticas.

El programa contará además con la participación especial del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet, el Ballet de José Lucena y el reconocido artista malagueño Chaparro de Málaga.

Al frente del compromiso solidario de esta edición estará el maestro Carlos Álvarez, padrino de la gala y una de las grandes voces de la lírica internacional, cuya vinculación con esta iniciativa supone un importante respaldo para el Teléfono de la Esperanza.

Más allá de la celebración artística, la gala tiene un marcado carácter solidario. Los fondos obtenidos permitirán al Teléfono de la Esperanza continuar desarrollando sus programas de escucha, orientación, acompañamiento, atención en crisis y prevención de la conducta suicida, así como ampliar su capacidad para llegar a las personas que atraviesan situaciones de soledad, sufrimiento o crisis emocional.

Las entradas para la Gala Benéfica tienen un precio de cinco euros, diez euros y 20 euros, ofreciendo diferentes posibilidades para participar en esta celebración y contribuir a la continuidad de la labor del Teléfono de la Esperanza. Las entradas pueden reservarse y recogerse llamando al 952 652 651. La recogida se realizará en la sede del Teléfono de la Esperanza de Málaga, situada en C/ Hurtado de Mendoza, 3.

Asimismo, aquellas personas que quieran colaborar con la entidad pero no puedan asistir a la gala tienen la posibilidad de hacerlo a través de la Fila 0, realizando una aportación económica. De esta manera, cualquier persona puede contribuir a la labor del Teléfono de la Esperanza, aunque no pueda estar presente en el Teatro Cervantes.

Desde el Teléfono de la Esperanza han invitado a la ciudadanía malagueña a sumarse a esta celebración, disfrutar de una noche única y convertir su presencia en un gesto solidario que contribuya directamente a seguir acompañando "a quienes atraviesan momentos difíciles".