La Térmica celebra la segunda edición de 'Periscopio' en la antesala a la conmemoración de la Generación del 27

Archivo - Edificio de La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, celebrará los próximos 15 y 16 de octubre la segunda edición de 'Periscopio', un encuentro que reunirá a profesionales y proyectos culturales de distintos puntos de España para analizar cómo el arte puede generar oportunidades, fortalecer el tejido local y contribuir al desarrollo del territorio. Además, se dará a conocer el proyecto ganador de la convocatoria 'La Generación del 27 hoy'.

Desarrollado por Fundación Contemporánea y bajo el lema 'Territorios de cultura', el encuentro incluirá mesas de conversación, talleres, actividades participativas, piezas artísticas y espacios de 'networking'. La programación también incorporará propuestas relacionadas con la Generación del 27, ante la próxima conmemoración de su centenario.

Una de las mesas, titulada 'Grandes proyectos que vertebran el territorio', abordará la capacidad de las iniciativas culturales para conectar lugares, generar oportunidades y favorecer la cohesión social. En ella participarán el vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación, Manuel López Mestanza; el director del Proyecto Cultural Monasterio de Uclés, David Pérez, y el fundador de Sierra Sonora, Víctor Grandes. El encuentro estará moderado por el director artístico del Festival Eñe, Jesús Ruiz Mantilla.

Por su parte, la conversación 'Residencias artísticas en territorios improbables', moderada por el alcalde de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera Gutiérrez, reunirá a representantes de Espacio Amazonas, Pasa-Montañas y Ras de Terra para abordar los desafíos de la creación artística en contextos poco habituales.

El programa incluirá también talleres prácticos sobre la presentación de proyectos culturales y las alternativas de financiación para las industrias culturales y creativas.

El primero de ellos estará impartido por María Pallás, responsable del departamento de Cineteca de Matadero Madrid, mientras que el segundo correrá a cargo de Patricia Casado, consejera independiente de Innovación y Modelos de Negocio.

La cita ofrecerá además piezas artísticas, entre ellas una propuesta protagonizada por Violeta Gil en colaboración con el festival de poesía Irreconciliables, así como espacios para el intercambio de experiencias y el establecimiento de contactos profesionales.

SE DARÁ A CONOCER LA PROPUESTA GANADORA DE 'GENERACIÓN DEL 27 HOY'

El centro cultural acogerá asimismo la presentación de los proyectos finalistas de la convocatoria 'La Generación del 27 hoy', lanzada el pasado julio, y dará a conocer la propuesta ganadora, que participará en la próxima edición del Festival Eñe Málaga, prevista para noviembre.

Entre los diez proyectos seleccionados figuran 'Cartas al 27', de Elena Pérez Criado; 'Somos el polen de la tierra', de María del Mar Poyatos; 'Color pigmento', de Gema Hamartia; 'María Zambrano y el asombro', de Asier Martínez Seoane; 'Reyerta', de Carlos Moreno Vega; y 'Caravana de poetas', del Colectivo Másquepalabras.

Completan la selección 'El espacio interior', de Victoria Mendizábal Sánchez; 'La Zambra-niana', de Gloria García Arambarry; 'La ciudad piensa', de Marity Manzanera, y 'Avenida de la libertad 34', de Melina Frías. Un jurado profesional será el encargado de elegir a los finalistas y al ganador de la convocatoria.