La Termica de Diputación de Málaga recibe este año a destacados nombres de la cultura como Paula Bonet o Aaron Johsnon

MÁLAGA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea La Térmica de la Diputación de Málaga arranca el año casi medio centenar de actividades que pasan por exposiciones y performances, diálogos y proyecciones, música y eventos, cursos y talleres, y con presencia también en la provincia. Un programa completo que se actualiza con propuestas innovadoras, al tiempo que reintroduce actividades con una muy buena acogida durante el año precedente. Algunos de sus protagonistas serán Paula Bonet, Aaron Johnson, Faustino Oro, Freepik y Xenon Spain, entre otros.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Educación y Juventud de la Diputación, Manuel López Mestanza, acompañado de la ilustradora y escritora Paula Bonet -que dirige y coordina el ciclo 'Somos como miramos'- así como con los presentadores del nuevo programa en directo 'Secador, qué calor', la artista Xenon Spain y el periodista Iván Gelibter y el CMO de Freepik, Carlos Cantú, en representación de la iniciativa 'Neighborhood Design Málaga'.

Tras informar sobre los datos de participación de 2023 -en los que ha habido un 21,5% más de asistencia que en 2022- ha adelantando que la programación destaca por su firme compromiso con las creadoras, asegurando una continuidad que refleja la apuesta constante por la excelencia artística.

Asimismo, ha resaltado la mejora palpable en 2023 en la experiencia de quienes participan en las propuestas de La Térmica, "lo que ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en el carácter de la programación de actividades". "Este crecimiento no solo refleja el aumento de interés en nuestro centro cultural, sino también el impacto positivo que generamos en la comunidad, enriqueciendo su vida cultural y social", ha añadido.

Este año, ha incidido, "el elenco de participantes en las actividades y propuestas, presenta una impresionante gama de talento a nivel global con nombres destacados como Aaron Johnson y Freepik, junto con influyentes figuras nacionales como Paula Bonet, Filmin e Inés Hernand. Desde la esfera local, destacan referencias de renombre, incluyendo a Xenon Spain, Juan Naranjo, Iván Gelibter, el sello discográfico Dispar dirigido por Alejandro Levar, la firma Pulsa liderada por Irene Molina y Fran Toré, así como Laura Maíllo y Luis Puelles".

"La diversidad y calidad de los participantes prometen hacer de esta programación 2024 una experiencia única que celebra el talento en todas sus formas y dimensiones", ha añadido López Mestanza.

EXPOSICIONES Y PERFORMANCES

La Térmica va a presentar del 16 de febrero al 2 de JUNIO la exposición del artista estadounidense de renombre, Aaron Johnson, titulada 'We are made of stardust', que será la primera muestra individual del creador en España, y que presenta más de una quincena de obras de gran envergadura procedentes de Los Ángeles y Shangái.

Johnson, cuya obra forma parte de destacadas colecciones como el MoMA de Nueva York, revela una fascinación por lo fantasmagórico, estrafalario y psicodélico, combinado de manera única con la belleza, la seducción y el humor.

También se presentará la segunda edición de Lux, Festival de Artes Lumínicas de Málaga, del 28 febrero al 10 de marzo, tras el éxito de la primera edición. Este año contará con la participación de la firma Pulsa (firma fundada por Irene Molina y Fran Toré, especializada en diseño y arte contemporáneo), Gnomalab Estudio y Fran Belmon.

DIÁLOGOS Y PROYECCIONES

La Térmica presenta numerosas actividades en torno a la reflexión, tales y como 'Somos como miramos', de Paula Bonet, diálogo entre palabras y pinceles que arranca este miércoles con una fusión de tertulia, lectura y pintura en directo. Las siguientes citas del ciclo serán el 22 febrero, 21 marzo, 25 abril, 30 mayo y 27 junio.

Además, Xenon Spain y el periodista Iván Gelibter traen el ciclo de podcast en directo 'Secador, qué calor'. En colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos, este proyecto acerca al público a destacados personajes de la actualidad en un formato distendido basado en la tertulia y el humor.

Tras su reciente comienzo, el 27 de febrero se volverá a abrir esta particular peluquería con la artista Paca la Piraña como invitada y el 19 de marzo, la periodista Pilar Vidal cerrará el ciclo.

De otra parte, el espacio cultural 'El Polvorín de Inés Hernand' termina el 15 de febrero, con una cita dedicada al barrio al que pertenece La Térmica, Carretera de Cádiz, explorando su riqueza y singularidad.

También como novedades destacan los dos nuevos clubes de lectura: uno de cómic de autora con el traductor Juan Naranjo y otra dedicada a la teoría de las artes con el catedrático Luis Puelles y la profesora y artista Laura Maíllo.

Asimismo, La Térmica ha iniciado una colaboración con la plataforma de cine independiente Filmin y la productora Kandale Films con un ciclo de proyecciones de temática social.

El ciclo 'La Térmica ajedrez' continúa una temporada más bajo la coordinación del periodista especializado Manuel Azuaga y que recibe el 20 de marzo a Faustino Oro, el 'Messi del ajedrez'.

MÚSICA Y EVENTOS

La Térmica va a acoger la primera actividad en colaboración con la empresa malagueña Freepik, líderes en el mundo en la creación y distribución de gráficos e imágenes. 'Neighborhood Design Málaga' es la iniciativa con la que pretende revitalizar una parte del barrio de La Trinidad rediseñando la imagen de seis comercios, y que concluirá el 26 de febrero con la creación de un mural en directo y otras actividades.

El festival 'Escribidores', impulsado por la Cátedra Vargas Llosa, en su tercera edición, tendrá presencia en La Térmica con dos encuentros literarios a cargo del colombiano Juan Gabriel Vásquez, el 8 de febrero en Alhaurín de la Torre; y el 9 de febrero con la autora mexicana Brenda Navarro en la Sala 001 de La Térmica.

'Verdial' va a celebrar su segunda edición del 4 al 6 de abril con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México; y en el marco de las II Jornadas de Música Contemporánea de Nerja, La Térmica acoge el 6 de marzo la actividad 'Conversación entre Generaciones' para la difusión de la música contemporánea.

Además, 'Mixtura', el ciclo de conciertos y charlas comisariado por el sello malagueño Dispar continuará su andadura en los próximos meses de año. Organizado en colaboración con Málaga de Festival (MaF) y a beneficio de Cudeca, ofrece un espacio mensual en la Sala 005, en el que se fomentan encuentros cercanos entre artistas y público.

Por otro lado, la programación de cursos y talleres de La Térmica se divide en seis grandes bloques temáticos, y entre sus nuevas incorporaciones destacan el de Marie Poirier-Troyano en 'Fieltro húmedo y seco', en febrero, y el de 'Estampación botánica sobre seda', en marzo, así como los cursos para adultos y niños de danza Bollywood impartidos por Adarsh Sawalani Tolaram, y el curso de 'Entrenamiento actoral - Técnica Meisner' con el actor Manuel Castillo Huber, en febrero.

PROVINCIA

La Térmica continúa apostando por llevar su programación cultural por toda la provincia. Clara muestra de ello es que de 2022 a 2023 se duplicó la inversión en eventos en la provincia. Y para este 2024 se prevé continuar con la misma tónica.

Así, a la presencia de 'Escribidores' en Alhaurín de la Torre, se suma el hecho de que la sala de exposiciones 'Elena Laverón' del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso en Torremolinos dará inicio este jueves a la itinerancia de la exposición 'Metal'. Además, 'La historia del jazz jamás contada' continúa su exitosa itinerancia cultural por Las Lagunas (Mijas) y Algarrobo.