La Térmica de Málaga acoge la primera exposición retrospectiva de Violeta Lópiz, Premio Nacional de Ilustración 2025

Presentación de la primera exposición retrospectiva de Violeta Lópiz, Premio Nacional de Ilustración 2025, en La Térmica de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha acogido la exposición 'El camino cuenta', la primera retrospectiva de la ilustradora Violeta Lópiz (Premio Nacional de Ilustración 2025). La muestra, que podrá visitarse hasta el 24 de mayo, se centra en el proceso creativo de los libros de la artista, reuniendo materiales de ocho de sus proyectos editoriales más representativos.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a las comisarias de We Art Exhibitions, Carmen Ruiz y Maripaz Martínez Durante, han visitado la muestra donde la artista, por primera vez, muestra de forma conjunta sus bocetos, pruebas, dibujos y materiales de trabajo que dan forma a su obra, trazando el recorrido completo que va desde la idea inicial hasta la publicación final, según ha informado la institución provincial en una nota.

En este sentido, López Mestanza ha destacado el valor de acoger en La Térmica una propuesta como 'El camino cuenta', señalando que "contar con una artista distinguida con el Premio Nacional de Ilustración 2025 no solo reconoce una trayectoria de enorme solidez, sino que también nos permite visibilizar la ilustración como un lenguaje artístico de primer nivel, con capacidad para generar pensamiento, emoción y relato contemporáneo". Asimismo, ha subrayado la importancia de acercar al público procesos creativos que habitualmente permanecen ocultos, poniendo en valor el trabajo que sustenta toda obra final.

Por otro lado, la Diputación ha detallado que el método de trabajo de Lópiz se caracteriza por la exigencia y la revisión constante, y la esencia de su obra reside en ese proceso previo: un trabajo lento, marcado por la duda, la repetición y la selección. "Mi camino es el trabajo, el trabajo lento, a veces inseguro. Ese es mi método de creación", ha afirmado Lópiz, en una reflexión que articula conceptualmente toda la exposición. A su juicio, la muestra trasciende del papel y en ella se perciben desde calcetines tejidos a mano hasta casitas de madera o telas que imprimen movimiento y dinamismo al conjunto.

A través de proyectos como 'La verdadera historia de la rata que nunca fue presumida' o 'The Forest' --ambos títulos premiados por el Diario New York Times en 2021 y 2018 respectivamente--, el visitante puede adentrarse en un universo creativo donde el error, la intuición y el descarte adquieren "un papel fundamental".

Además, 'El camino cuenta' se plantea como una exposición especialmente pensada para disfrutar en familia. La obra de Violeta Lópiz, vinculada al ámbito del libro ilustrado infantil, ofrece un contexto "accesible y cercano" que permite a públicos de distintas edades aproximarse de forma conjunta a su universo creativo. La muestra facilita así una experiencia compartida en torno a la ilustración, fomentando la curiosidad y el interés por los procesos artísticos desde edades tempranas.

La exposición invita a descubrir cómo se construyen las historias a través de las imágenes, ofreciendo una experiencia que combina aprendizaje, observación y disfrute compartido entre generaciones. La obra de Lópiz tendrá una especial relevancia en el marco de Ancá La Térmica, una propuesta que continúa afianzándose como espacio de encuentro para el público familiar. La cita del próximo 18 de abril ofrecerá una programación que combina conciertos, actividades participativas y acciones escénicas en un ambiente abierto e intergeneracional, en el que 'El camino cuenta' se integrará como una de las propuestas culturales destacadas.

Violeta Lópiz (Ibiza, 1980), ilustradora de libro álbum, vive entre la península y Perú. Ha ilustrado más de veinte libros publicados en diez idiomas con editoriales como Kalandraka, Anaya, Edelvives, Siruela, Macmillan, Oxford University Press o Enchanted Lyon, entre otras. Su obra ha sido reconocida por instituciones como The New York Times o la Bienal ILUSTRARTE, y en 2025 recibió el Premio Nacional de Ilustración, uno de los máximos reconocimientos en este ámbito en España.