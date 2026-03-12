La Térmica de Málaga presenta cinco publicaciones que recogen algunas de sus exposiciones más destacadas de 2025

La Térmica presenta cinco publicaciones que recogen algunas de sus exposiciones más destacadas de 2025 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta cinco nuevas publicaciones que recogen algunos de los proyectos expositivos desarrollados en el espacio durante 2025. Estas ediciones reúnen el trabajo de los artistas Omar Janaan, Diana Fonseca, Carla Hayes y Timsam Harding, así como del proyecto colectivo RARA Residencia de Arte, y forman parte de la línea editorial propia del centro.

El vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, ha acudido a la presentación acompañado de los artistas Omar Janaan, Veronica Ruth Frias y Cyro Garcia, de RARA Residencia, y Javier Cuevas, comisario de la exposición 'Este mar llamado mi espalda', de Carla Hayes.

Las publicaciones han sido concebidas como una extensión de las exposiciones, reuniendo imágenes de las obras, documentación de los procesos creativos y textos de especialistas que profundizan en los discursos artísticos de cada proyecto. Además, se trata de ediciones especialmente cuidadas tanto en el diseño como en los materiales, desarrolladas en colaboración con estudios y profesionales del ámbito creativo local y regional.

López Mestanza ha señalado que estas publicaciones "refuerzan el compromiso de La Térmica con la creación contemporánea y con la generación de contenidos culturales propios". Según ha destacado, "no solo documentan las exposiciones que han pasado por el centro, sino que amplían su alcance y permiten que el público siga acercándose a las ideas, procesos y reflexiones que los artistas plantean en sus obras".

Las cinco publicaciones recogen proyectos expositivos que abordan cuestiones como la memoria, la identidad, la percepción o las transformaciones sociales desde distintos lenguajes artísticos. Entre ellos se encuentra 'Amor, humor y desamor', de Omar Janaan, una intervención mural efímera compuesta por más de un centenar de viñetas que utilizan el humor como herramienta para observar y cuestionar la realidad contemporánea.

También se incluye 'Entelequia', de la artista cubana Diana Fonseca, un proyecto que explora la búsqueda de sentido y la experiencia emocional a través de instalaciones, esculturas y objetos que conectan con el universo interior de la creadora.

La publicación dedicada a 'Este mar llamado mi espalda', de Carla Hayes, recoge una propuesta que combina trabajo textil, bordado y materiales como la rafia para reflexionar sobre la representación de los cuerpos racializados en la historia del arte y las narrativas visuales contemporáneas.

Por su parte, el proyecto expositivo de Timsam Harding, 'A tiempo para la espera', documenta una investigación artística centrada en los paisajes en movimiento y en la relación entre sonido, materia y percepción, transformando el ruido urbano y el tránsito de las autovías en experiencias sensoriales y escultóricas.

Completa la serie la publicación dedicada a 'RARA. Residencia de arte', una muestra que celebró los cinco años de este proyecto nacido en Villanueva del Rosario con el objetivo de llevar el arte contemporáneo al entorno rural y generar vínculos entre creación artística y vida cotidiana. La exposición reunió obras de catorce artistas que han formado parte de la residencia, desde instalaciones y murales hasta fotografía o vídeo.

Todas estas publicaciones forman parte de la línea editorial propia de La Térmica, que apuesta por desarrollar proyectos culturales integrales que acompañen las exposiciones más allá de su duración en sala. Las ediciones no están a la venta y estarán disponibles para consulta del público en el propio centro.