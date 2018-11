De la Torre confía en "sensatez" de hosteleros malagueños, que estudian huelga tras la aprobación del ZAS

Publicado 06/11/2018 12:35:32 CET

Insiste en ir creciendo en otras zonas y apuesta por "una postura de equilibrio" entre vecinos y el sector

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho confiar "en la sensatez" y en el "sentido común" de los hosteleros malagueños que este martes decidirán ir a una posible huelga tras la aprobación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

De la Torra, tras ser cuestionado por los periodistas, ha añadido que los empresarios malagueños saben "que cuentan con un Ayuntamiento

volcado en dinamizar empresarialmente Málaga" y, al mismo tiempo, "que se conserve el encanto y el sentido residencial que debe tener el cien por ciento de la ciudad".

Asimismo, el regidor de Málaga ha recordado que ha hablado hace unos días con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, y ha dicho que no tiene "ninguna impresión de que haya ninguna situación que pueda ser negativa".

A juicio del alcalde, "lo que hay que buscar es una postura de equilibrio", insistiendo en que hay que "ver las alegaciones que se plantean". "Es un tema que tiene un recorrido de meses, no es de inmediato", ha aclarado, añadiendo que se deben "ver las ventajas que tiene cualquier racionalización de este tema y buscar una convivencia entre el mundo empresarial y los vecinos que residen en la zona del centro".

Es más, ha hecho hincapié en que "a todos nos interesa que la personalidad de Málaga, siendo una ciudad potente en el plano turístico y creciente en ese sentido, que tiene un centro atractivo; sea también compatible con una ciudad que tenga su propio encanto, sus tiendas, sus mercados y su vida vecinal compatible con la vida turística".

En cuanto al nivel de decibelios ha agregado que "es un tema muy importante" y "a todos nos importa eso, también a los empresarios del sector, evidentemente".

CRECER EN OTRAS ZONAS

De igual modo, ha dejado claro que la ciudad tiene espacios para ir creciendo en otras zonas, donde no exista actualmente una posible saturación, ya que, a su juicio, "es importante descentralizar".

Al respecto, ha recordado la idea que propuso hace años en relación con el Museo de la ciudad, donde proponía instalar la parte de Arqueología en la Trinidad y la parte de Bellas Artes en la Aduana, "como una forma de tener dos grandes museos más potentes que los dos juntos en el mismo edificio".

"Eso --ha continuado-- hubiera supuesto un paso hacia la orilla derecha del río Guadalmedina, complementario del paso importante que se hizo con Tabacalera y que se hará con el auditorio en la zona de San Andrés".

Asimismo, ha opinado que operaciones urbanísticas de este tipo "ayudarán a todo eso", ya que "hay que tener una visión amplia de la ciudad y tratando de que no nos cerremos en el espacio del centro histórico".

Por otro lado, cuestionado por si habrá problemas en cuanto a ruido por el espectáculo de luz y sonido en calle Larios de cara a la Navidad, ha recordado "el éxito" de la iluminación, que "cada año ha ido a más y todos los años es noticia a nivel de España y europeo", abogando por "tratar de no morir de éxito" y que "no se genere un aglomeración en un momento determinado que no complique la vida del entorno y que al mismo tiempo sea positiva para los comercios".

Ha explicado, no obstante, que desde el punto de vista vecinal "no he tenido en ese sentido ninguna queja, más bien, preocupación en comercios de como hacer que toda esa presencia se tradujera en visitas a los comercios también". "Queremos que el éxito sea bueno para todos", ha concluido.