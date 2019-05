De la Torre espera hablar para "cerrar el acuerdo" en Málaga una vez que Cs "despeja el camino"

Actualizado 29/05/2019 13:01:22 CET

Dice que queda que la formación naranja "tome contacto con nosotros cuando tenga las instrucciones o el camino establecido desde Madrid"

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga en funciones y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha valorado las declaraciones de Ciudadanos en las que daban por acabado el pacto de investidura a nivel provincial que permitió dar la Alcaldía al PP, "coincidiendo con lo que hemos dicho nosotros desde el principio", lo que, a juicio del regidor, "despeja el camino" para llegar a un acuerdo con la formación naranja para conformar gobierno.

"Lo que queda es que el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento tome contacto con nosotros cuando tenga las instrucciones o el camino establecido desde Madrid", ha señalado De la Torre, que ha afirmado que no tiene ningún interés en apurar plazos, como ocurrió en la anterior negociación: "Creo que es bueno despejar el camino y ponerse a hablar y cerrar el acuerdo, no inmediatamente, pero sí en tiempo razonablemente corto, no necesita esto muchos días si ponemos el interés de Málaga por encima de cualquier estrategia personal o de partido".

De la Torre, que ha asistido a la clausura de la XXXIII Muestra de Teatro Escolar, ha dicho que son "positivas" las declaraciones de Ciudadanos. Es más, ha remarcado que coincide con lo que De la Torre ha dicho desde el principio aludiendo al acuerdo establecido a nivel regional, por dirigentes de más alto nivel que el provincial, que hace "que los acuerdos anteriores no tengan virtualidad y por tanto no haya ninguna duda de cómo hay que interpretar ni aplicar el contenido del acuerdo de enero de 2019".

"Eso despeja el camino", ha defendido De la Torre, insistiendo, por tanto, en que lo que queda es que el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento "tome contacto con nosotros cuando tenga las instrucciones o el camino establecido desde Madrid".

En concreto, Ciudadanos y PP mantendrán reuniones a nivel nacional, y después, ha detallado De la Torre, "vendrá en el diálogo concreto en el caso de Málaga que de debe producir hoy, mañana o pasado; no creo que sea más tarde desde el punto de vista de las dinámicas o calendario en el cual estamos".

También De la Torre ha explicado que con Cassá cruzó este pasado martes dos mensajes, en el que le explicaba que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, le había comentado que "podíamos iniciar nosotros mientras ellos iban hablando a nivel nacional, pero el señor Cassá prefiere tener claro el camino desde Madrid y esperamos que lo tenga".

"Yo llamé el mismo lunes --a Cassá--, cumpliendo lo que había anunciado en las elecciones, y lo que dije el propio domingo por la noche y parece natural que una vez despejado el camino, y si tiene que decir algo Madrid sobre este tema que lo diga", ha señalado el alcalde en funciones, añadiendo, asimismo, que espera noticias: "Quedó Cassá conmigo que una vez tuviera ese camino establecido, hablaríamos. Los dos estamos dispuestos a hablar", ha apostillado.

Cuestionado, por otro lado, por si se quedará el edil del PP Francisco Pomares, llamado a declarar como investigado en el caso de los expedientes de Urbanismo, y por el que Ciudadanos, al no expulsarlo, se negaba a negociar, De la Torre ha dicho que "no hay ninguna razón" para que se vaya, insistiendo en "lo que dice el acuerdo de enero de 2019".

"No es aplicable al concepto de investigado", ha continuado, incidiendo en que "se puede preguntar a los que negociaron y firmaron el acuerdo de enero de 2019. Yo lo hice en su momento y por eso tengo la seguridad plena de lo que he estado diciendo en estos meses, que responde a la realidad de lo que se firmó".