De la Torre dice que "en estos días" se conocerá el número 2 de la lista del PP en Málaga a las municipales

Publicado 16/04/2019 13:57:14 CET

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga y candidato 'popular' a la reelección ha afirmado este martes que del número 2 que le acompañará en la lista de cara a las elecciones municipales del próximo mayo "tocará hablar --de él-- cuando toque hablar de la lista", reconociendo que se conocerá "en estos días".

De la Torre, tras ser cuestionado, precisamente, por su número 2, ha recordado que es el día 22, el próximo lunes, cuando termina el plazo de presentación de las candidaturas en la Junta Electoral y "debe ser en estos días", por tanto, cuando se conozca, ha reiterado.

Aunque ha eludido dar una fecha de cuándo se conocerá así como de quién será, ha explicado que "lo normal" es que sea a lo largo de esta semana. "Se sabrá de aquí a muy pocos días", ha concluido.

Precisamente, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reconoció que había propuesto a su homólogo en el municipio malagueño de Estepona y candidato a la reelección, José María García Urbano, que fuera su número; lamentando que finalmente no pudo ser y alabando la capacidad y experiencia del regidor esteponero.

Así, el regidor 'popular' malagueño aseguró que aún quedaban días para concretar quién sería el número 2, señalando que es "un tema que está abierto". "Me he planteado y me plantearé siempre aquello que sea mejor para la ciudad, no para mí, para la ciudad; desde el punto de vista de su presente y su futuro", manifestó De la Torre.