De la Torre espera que la ZBE en Málaga "se vea como algo que es positivo para todos"

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este lunes al comienzo, desde este pasado domingo, del segundo año de vigencia de la ordenanza de Movilidad Sostenible y a las nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así, ha dicho que espera que "se vea como algo que es positivo para todos".

Así lo ha señalado De la Torre, que ha incidido en que "se trata de que apostemos más por el transporte público, que usemos menos el coche particular y que vayamos también cambiando los coches particulares que, digamos, contaminan a coches que sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental". "Eso nos interesa a todos", ha apostillado.

Al respecto, ha señalado que se tiene que ser "de una manera gradual" y ha recordado que "hay ayudas". "Tenemos que ir en esa dirección. Y lo hemos hecho de una manera muy suave, muy flexible" en relación con las personas que tienen el coche domiciliado en Málaga.

En relación con los de "fuera", De la Torre ha incidido en que "vamos a trabajar intensamente para tener los aparcamientos disuasorios para que puedan ir a dejar el coche y puedan luego coger el transporte público".

"Ese es el camino por nuestra parte", ha dicho, al tiempo que ha agregado que queda "el transporte interurbano mejorarlo", pero "es un tema que desborda nuestra capacidad tiene que ser desde la propia Junta y desde el Gobierno central los que vayan apoyando y ayudando". Entre otros, ha recordado que, por ejemplo, el Cercanías del Valle del Guadalahorce "debe tener más frecuencia".

En relación con los aparcamientos disuasorios, ha dicho que se harán "cuanto antes, iremos avanzando. Son muchos frentes con los cuales trabajamos. Ahora estamos muy absorbidos el tema de la vivienda, porque ese tema también estamos trabajando".

"Aparcamientos, tanto en el este, al lado del arroyo Totalán, como en la zona oeste, la zona de Martín Carpena, están proyectados y en marcha", ha abundado el regidor.

De igual modo, ha pedido "paciencia" a los conductores que no tengan el coche domiciliado en Málaga en relación con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). "Pueden entrar, lo que no pueden es hacer el recorrido. Tienen que tener cuidado de rodearlo nada más. Yo diría que paciencia, conocerlo bien e iremos trabajando todo", ha sostenido, ya que "es tarea de todos".

Ha agregado que "no pidamos al ayuntamiento en España -Málaga es un ayuntamiento español- lo que en Europa sí tienen muchísimas competencias, tienen más recursos, pero en España los ayuntamientos no tenemos recursos para los temas interurbanos, esa es la realidad". "El transporte interurbano es un tema que está a nivel nacional y a nivel autonómico", ha señalado.

El segundo año de vigencia de la ordenanza de Movilidad Sostenible de la ciudad de Málaga comenzó este pasado domingo, 30 de noviembre. Cabe recordar que el Boletín Oficial de la provincia publicó el pasado 29 de noviembre de 2024 el nuevo texto normativo por el cual se regula el acceso y la circulación por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Durante este primer año de vigencia han circulado por la ZBE los vehículos (coches y motos) acreditados por la DGT con etiqueta ambiental 'CERO', 'ECO' o 'C'; los que tienen etiqueta ambiental 'B'; y los que carecen de etiqueta ambiental, han recordado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, desde este pasado domingo comenzó el segundo año y, por tanto, se restringe la circulación a los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental y que no estuvieran domiciliados en Málaga antes de la entrada en vigor de la ordenanza de Movilidad Sostenible (30 de noviembre de 2024). Todos los demás tipos ('CERO', 'ECO', 'C' y 'B'), domiciliados o no en Málaga, podrán seguir circulando.