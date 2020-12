De la Torre incide en que tratará que el presupuesto municipal "crezca" de acuerdo a la capacidad de gestión

MÁLAGA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado este miércoles en relación con el presupuesto municipal para 2021 que "trataremos de que crezca".

"Trataremos de que crezca, pero no queremos crecer por crecer. Tenemos que hacerlo de acuerdo con la capacidad de gestión que tiene el Ayuntamiento", ha explicado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas, asegurando que hay que ser "realistas".

Así, el regidor, que ha incidido en que se darán los detalles cuando esté cerrado el presupuesto, ha agregado que "no podemos poner y querer invertir en el año cantidades que no se pueden invertir. Eso pasa muchas veces en las administraciones, que a lo mejor sus presupuestos con la mejor buena voluntad de atender cosas en el papel, luego en la realidad, no es tan fácil".

"Eso --ha continuado-- tiene unas penalizaciones en gestión que no sabemos todavía si en el 2022 estaremos libres de ellas o no y nos preocupa el poder entrar en esas penalizaciones, porque no se cumpla bien el objetivo de inversión, que tiene su repercusión", ha dicho.

Cabe recordar que el pasado lunes se dio luz verde a la prórroga automática del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2020 para 2021. Este acuerdo tendrá efecto desde el 1 de enero del año 2021 y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.

El Ayuntamiento inició el proceso de confección del proyecto de presupuesto para 2021 en torno al verano, tras el envío al Ministerio de Hacienda de las previsiones del mismo y abrir el proceso para recabar la información de las áreas municipales.

Asimismo, se ha estado pendiente, entre otros aspectos, para culminar la elaboración del presupuesto, de conocer las transferencias del Gobierno en materia de déficit en transporte, que aún no se ha concretado y formalizado, así como de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, de cara a dar la máxima concreción al apartado de ingresos. Por parte del equipo de Economía y Presupuestos se está trabajando para tener lo antes posible las nuevas cuentas aprobadas y en vigor.

En relación con los proyectos, De la Torre ha comentado los que se han abordado para los fondos europeos 'Next Generation', que "están ahí pero que son muy difíciles que empiecen en 2021; puede que alguno de gestión o formación, puede haber una continuidad, que pero todo eso tiene un tiempo de maduración", ya que de la Junta se derivará al Gobierno central y luego a Bruselas.