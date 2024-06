De la Torre lamenta la baja participación en el 9J cuando se está en un "momento tan importante"

MÁLAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado este martes la baja participación registrada en las elecciones europeas del pasado domingo y más aún cuando se trata de unos comicios "tan importantes, en un momento tan importante".

Así, ha lamentado el "estar en un 50% escaso, no llega, de participación, en unas elecciones tan importantes, en un momento tan importante y tan crítico a nivel mundial".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas y tras hacer un recorrido histórico, ha aludido a la "historia maravillosa" para Europa, "para sentirse orgullosos los europeos". "Imaginemos para la economía española que hubiera seguido los conflictos en Europa ¿Habría turistas europeos aquí? ¿Tendríamos una economía con los fondos europeos, etcétera, y todo lo que ha supuesto la Unión Europea?", se ha preguntado, añadiendo que "no existiría".

"Para nosotros ha sido vital estar en la Unión Europea. ¿Y todo eso lo conoce la gente? ¿Se estudia eso en los colegios suficientemente? ¿Se estudia la cultura de los países, las aportaciones de cada país europeo a la literatura, al arte, a la música, a la ciencia, a la tecnología, la revolución industrial que nace en Europa? ¿Se estudia y se conoce ese tema para sentirnos orgullosos no solamente de ser españoles sino de ser europeos? ¿Crear un sentimiento de amor a Europa?", se ha preguntado el regidor 'popular'.

Ha respondido a ello que tiene "la impresión de que no" y también se ha preguntado si "respetan los países y tienen la lealtad cada país, cada estado miembro a Europa, cuando hay fondos europeos para decirlo, ponerlo en los carteles y decirlo". En este sentido, ha contado algo que "me llamó la atención y me escandalizó" en Málaga con el Museo de la Aduana: "Se hizo con fondos europeos y lo supe un año y pico después", ha advertido.

"Lo grave no es eso, que no pusieran los carteles, lo grave es que cuando se inaugura y viene la --entonces-- presidenta de la Junta, Susana Díaz, del PSOE, y viene el --entonces-- ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, del PP, ninguno de los dos habla de fondos europeos en relación con ese edificio", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que "cuando lo sé, un año después, un año y pico después, es cuando me produce ese escándalo", ha dicho.

Así, ha lamentado "esa falta de lealtad hacia Europa, de partidos que tienen que ser responsables, que han sido fundamentales en la construcción de la democracia en España, y, por tanto, en la incorporación de España a Europa; tienes que ser coherente con eso", ha concluido De la Torre.