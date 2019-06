De la Torre no ve lógica subida propuesta para asignación a grupos políticos para suplir a cargos de confianza

Publicado 25/06/2019 12:56:30 CET

MÁLAGA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que no ve lógica la cantidad que los grupos de la oposición han propuesto para incrementar la asignación a los grupos políticos del Ayuntamiento para compensar la pérdida del personal de confianza de los mismos después de un informe del secretario general del Consistorio en el que señala que el personal eventual --cargos de confianza-- tiene que ser para labores del equipo de gobierno y que los que están en los grupos políticos no pueden estar calificados como tal y no pueden, por tanto, venir por esa vía.

Así se ha referido el regidor al debate y la discrepancia en la junta de portavoces, en la que, entre otros asuntos se aborda la subida de sueldos de concejales y el consensuar un incremento para la asignación a los grupos políticos.

A juicio de De la Torre, hay una petición de incremento de asignación "muy fuerte" por parte de los grupos de la oposición que, ha dicho, no le parece "lógica; es no natural". "En ese tema estamos, esa es la cuestión", ha remarcado.

De la Torre, que ha incidido en la importancia de la labor de control de la oposición y "el control completo" que han llevado a cabo en el anterior mandato, ha incidido en que según el informe del secretario general "no puede haber personal eventual, limitado a 34 en la Corporación, dedicado a trabajar en los grupos", ya que "no se considera que eso es estructura de gobierno".

Es más, ha dicho que no es un tema de cantidad sino "de concepto, es que es nulo. Es una palabra clara y rotunda, eso lo tenemos que tener en cuenta".

Por ello, llegados a este punto, "parece más natural, claro legalmente, que se satisfagan las necesidades de los grupos de la oposición vía la asignación a grupos".

"Están abiertos los grupos a que sea así pero plantean unas cantidades que no es el coste de una persona sino bastante más de una", ha advertido De la Torre, que también ha recordado que es verdad que en la anterior Corporación las cantidades a los grupos "se bajaron y se ha ido reduciendo en etapas de crisis".

Por ello, De la Torre ha incidido en que "la cuestión es ponernos de acuerdo en una cifra que sea lógica", asegurando que la cantidad que ha puesto la oposición sobre la mesa "me parece bastante más alta de la que correspondería a una persona, que es la que pierden".

Ha detallado que "con los medios actuales se ha trabajado bien", asegurando que "es verdad que tenían una persona, además de la asignación que había, y la cuestión es qué cantidad debemos subir ahí para compensar de una manera elegante, por nuestra parte, como es natural, y tengan el máximo consenso para que puedan hacer su trabajo bien".

SUBIDA DE SUELDO

Por otro lado, ha recordado que la subida de sueldo de concejales ha surgido "porque de cara a las dedicaciones parciales hay una sentencia para municipios de menor población, pero que su interpretación, por parte del interventor, hace aconsejable que los que están en dedicación parcial no cobren el 90 por ciento del sueldo del que tiene dedicación exclusiva, y se hablaba del 75 por ciento".

Ha recordado, al respecto, la solución planteada "para que pudiera producirse el que esas personas no bajaran su nivel económico el que hubiera una subida en un porcentaje para poder facilitar esa solución" y así, ha dicho, "no hubiera un estímulo de abandono".

"Nos interesa que se tengan las mejores listas posibles, tanto de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar como de los que están en la oposición", ha reiterado. Por ello, ha dicho que "no hay un debate sobre ese particular --la subida de sueldo--, viene a consecuencia de esa cuestión".

SUELDO DEL ALCALDE

Por otro lado, ha hablado del sueldo del regidor de Málaga y de los ediles de la Corporación en relación con otras ciudades, añadiendo que "da la impresión" de que a nivel alcalde y concejales en Málaga "está por debajo de lo que podíamos llevar promedio de ciudades equivalentes".

Sobre si cree que su cargo está bien pagado, ha dicho que "desde el punto de vista de la satisfacción del trabajo, de la oportunidad de trabajar y la alegría que te da el trabajar por tu ciudad me considero pagado", aunque ha precisado que "si lo vemos económicamente, comparado con otras ciudades, parece que no". No obstante, ha incidido en que "es un tema antiguo, no viene de ahora".

Ha agregado, además, que en la etapa de crisis "hemos sido autoexigentes", recordando que "hemos bajado niveles salariales de personal directivo, también niveles salariales de los propios equipos políticos", etcétera.

Eso sí, ha vuelto a insistir en que "desde el punto de vista de la satisfacción moral de poder trabajar por tu ciudad ese es el mejor pago", ha dicho. Por último, ha señalado que no tiene el deseo de abrir el debate en relación con el aumento del sueldo del regidor, reiterando, de nuevo, que el debate del aumento es por el informe de intervención surgido sobre el porcentaje que debería cobrar quien no tiene dedicación plena: "Nosotros no hemos dicho que no, me parece razonable que se hable de ello", ha concluido.