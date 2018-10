De la Torre pide a la Junta que concrete si hace o no la reurbanización del lateral norte de la Alameda

Publicado 19/09/2018 16:44:05 CET

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este miércoles que no están cerrados a la posibilidad de colaboración en relación con la reurbanización del lateral norte de la Alameda pero ha pedido a la Junta que "concrete de una vez" si "lo hace o no lo hace".

"No pueden tenernos meses esperando para que al final vaya a decir que no lo hacemos y a nosotros no nos dé tiempo a reacción para hacerlo de una manera coordinada y que se pueda terminar en un tiempo razonable, que no sea muy diferenciada entre todas las obras --norte, centro y lateral sur--; queremos que todo sea de forma coordinada", ha explicado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "el ideal" es que la Junta "cumpla su compromiso" pero "de no ser así debemos saberlo". Ha reconocido que ha hablado recientemente, hace pocas semanas, con la Junta y le han comentado que "están estudiándolo, viéndolo, pero no me han contestado".

Cuestionado por el límite que pone el Ayuntamiento en cuanto a la colaboración, De la Torre ha dicho que habría que ver el costo, insistiendo en que hay que saber la postura de la Junta "cuanto antes". "No niego la posibilidad de hacerlo pero no nos sobra el dinero, tengo mil cosas que hacer en la ciudad, como es natural".

Eso sí, ha reconocido que si finalmente "no hubiera esa capacidad y voluntad por parte de la Junta" el Ayuntamiento estaría abierto a abordarlo, añadiendo, no obstante que "la Junta debe tener capacidad para decir si lo hago o no lo hago".

De la Torre ha dicho, por último, que "no acabo de entender" por qué la Junta no lo dice, añadiendo: "No me parece que actúe correctamente en este tema y veo que dilata su respuesta demasiado tiempo".

METRO AL CIVIL

Cuestionado, por otro lado, sobre el proyecto del metro al Hospital Civil y si hay una reunión prevista con la Junta para abordar el tema, De la Torre ha dicho que, a su juicio, "hay que reflexionar" sobre el proyecto, más aún con la propuesta del nuevo hospital para la zona.

Ha recordado también la postura del Ayuntamiento, que recoge "el sentir de los vecinos", y que pasa por el proyecto soterrado, "y si no se puede ahora, esperar a hacerlo después pero no hacer una obra que da un servicio menos completo, menos capaz desde el punto de vista de la movilidad y que complica la vida a la EMT".

Sobre la licitación del proyecto sin que previamente se cuente con el Ayuntamiento, De la Torre ha dicho que no sabe qué decisión tomará finalmente la Junta, asegurando que "estas cosas debieran verse con una perspectiva más amplia", insistiendo en ver "el empujón de viajeros" que aportaría la llegada del metro al centro y también "abierta la posibilidad" de la intermodalidad entre autobús y metro en la zona al Parque Tecnológico de Andalucía".

Eso, ha continuado, sería una operación de "sumar viajeros" que podría dar "una tranquilidad a la concesionaria para llegar a lo que estima como necesario para el equilibrio de la empresa", que es unos 20 millones de viajeros.