De la Torre plantea que el IMFE gestione temporalmente La Cónsula

El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad que se cree una comisión de seguimiento independiente que vele por la calidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha propuesto a la Junta, como solución para acabar con la situación de "parálisis" en la que se encuentra la Escuela de Hostelería La Cónsula, que, de manera transitoria hasta que la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación pueda hacerse cargo de este centro, sea el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) el que lo haga. También estudia que el Consistorio pueda resolver de forma inicial el problema de la limpieza para normalizar así el desarrollo de las clases.

De la Torre, acompañado por alumnos de La Cónsula, con los que se ha reunido antes de comenzar el pleno ordinario de este jueves, en el que el equipo de gobierno del PP ha presentado una moción urgente de apoyo a este centro, aprobada por unanimidad, ha ido más allá y ha abierto la posibilidad, de cara al próximo curso, de que la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, asuma en un 80 por ciento la gestión, pudiendo garantizar así fondos europeos.

El Ayuntamiento asumiría el 20 por ciento restante, aunque no cierran la puerta a una posible participación de la Junta, ya que "no queremos hacer una especie de golpe de estado". Una propuesta que ya fue planteada hace unas semanas a la EOI, pero que este mismo jueves De la Torre ha querido trasladar por teléfono a su presidente, el subsecretario de Industria, Enrique Hernández, estando a la espera de una respuesta.

Tal y como ha subrayado De la Torre, se trata de soluciones, que trasladarán por escrito a la Junta, que "van más allá de nuestras competencias" y que pretenden ser una alternativa para los alumnos, que "están hartos y cansados". De hecho, si el IMFE asumiera esa gestión, los títulos tendrían que ser avalados por el propio Gobierno andaluz.

Igualmente, tanto el regidor del PP como los alumnos presentes han instado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a que, aprovechando su presencia este jueves en la capital, se reúna con ellos para abordar este problema.

Díaz ya anunciado que les llamará esta misma tarde. Sin embargo, por parte de los alumnos, Ángela Sedeño ha dicho que "no queremos una llamada, sino que se siente con nosotros y nos dé una solución hoy --por este jueves--".

CRÍTICAS A LUCIANO ALONSO

Por otra parte, De la Torre se ha mostrado muy crítico con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, al que ha dicho que, a tenor de la situación actual, "ni ordenan el pasado ni gestionan el presente ni planifican el futuro".

Y ha considerado que tratar de incluir al Ayuntamiento en una posible demanda judicial por parte de los alumnos, como dijo este pasado miércoles Alonso, es "una huida hacia adelante y echar tinta de calamar". De hecho, ha tachado de "insostenibles" las declaraciones del consejero.

De hecho, le ha recordado no sólo que el pasado noviembre "nos echaron" del consorcio, sino que durante la existencia de este órgano "ha sido la Junta la que ha llevado La Cónsula y si ha habido un fallo de gestión en los fondos europeos, es estrictamente adjudicable a los gestores de la Consejería".

Pese a ello, el regidor ha destacado la "colaboración" que el Ayuntamiento ha ofrecido siempre a esta escuela y que seguirá dando, entre otros aspectos, con la cesión del edificio y de los jardines. Y es que, según ha expuesto, "nuestro deseo es que La Cónsula no se cierre, siga teniendo la máxima calidad, continúe siendo un referente y un buen mecanismo de inserción laboral".

MOCIÓN

Tras aprobar por unanimidad la moción del PP, defendida personalmente por De la Torre, el Consistorio reclamará a la Junta que adopte de manera urgente las medidas necesarias para que los cursos que deben ser impartidos en La Cónsula se desarrollen con absoluta normalidad y que realice las aportaciones necesarias para el abono de las cantidades adeudadas a los docentes y a los proveedores.

De igual modo, se solicita a la Junta que de manera urgente realice las reparaciones e inversiones necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la escuela, de forma que pueda reabrirse el restaurante y haya un normal desarrollo de la actividad práctica en la formación.

Otro punto de la moción contempla solicitar al Ejecutivo andaluz que convoque el consejo rector del consorcio de La Cónsula aportando información de las cuentas y la liquidación de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, así como de los activos y pasivos que se integrarán en la nueva Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación y cuáles revertirán en las administraciones consorciadas.

Con el último punto, tras aceptar una enmienda de IU, se insta a la Junta a establecer un convenio, al menos por tres cursos lectivos, por el cual el Ayuntamiento seguirá cediendo los bienes inmuebles de la escuela, y a crear una comisión de seguimiento independiente, constituida por profesionales del sector, para que de forma anual se vele por un nivel de excelencia en la formación.

En este punto, De la Torre ha dejado claro que el Ayuntamiento no va dar un ultimátum a la Junta aprovechando que es el titular del inmueble. "No ponemos límite a la colaboración", ha asegurado, pero sí ha incidido en que la exigencia de la calidad "debe ser una motivación".

PSOE E IU

Por su parte, la concejala del PSOE Francisca Montiel, que es quien ha intervenido en el debate, ha manifestado que "nos preocupa el presente y el futuro de La Cónsula y, por ello, queremos que se le dote de un modelo financiero estable para que siga proporcionando magníficos profesionales".

"Como miembros de esta Corporación instaremos a los responsables de la Junta a que a la mayor brevedad posible se solucionen los problemas, se restablezcan las clases, se limpie y se funcione", ha indicado Montiel, en cuyas declaraciones De la Torre ha echado de menos "más fuerza".

De hecho, el regidor ha pedido al grupo del PSOE que traslade a sus compañeros del Ejecutivo andaluz la necesidad de comprometerse a solucionar este problema. Ante esto, Montiel ha reclamado a De la Torre "más ecuanimidad", precisando que por parte de su grupo "con La Cónsula no va a haber debate".

El portavoz municipal de IU, Eduardo Zorrilla, ha considerado la reivindicación de los alumnos "completamente justa" y ha dejado claro que la situación en la que se encuentra este centro "es absolutamente incomprensible, injustificable e insoportable".

"No entendemos que una escuela con la importancia capital que tiene La Cónsula se encuentre hoy día en esta situación", ha declarado, haciendo hincapié en que se trata de "una pieza clave para conseguir la necesaria excelencia turística que permita tener un turismo de calidad, una de las principales fortalezas de la Costa del Sol".

ALUMNOS

Por parte de los alumnos, Ángela Sedeño ha criticado que "la Junta no nos esté dando soluciones", instando a que "deje de mirar para otro lado". "Al final se están cargando nuestra formación", ha lamentado, añadiendo que "si no pueden darla, que no la oferten".

Durante el debate plenario, Concepción Rando, también alumna, se ha dirigido especialmente al grupo del PSOE y ha recordado que los estudiantes han iniciado una huelga indefinida y que se plantean presentar una demanda judicial contra la Junta por daños y perjuicios.