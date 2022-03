De la Torre recuerda que "no se puede ser gobierno y controlarlo" y Losada dice que "jamás" Cs obstaculiza

PSOE advierte de "la fragilidad" del equipo de gobierno y Unidas Podemos pide a la edil de Cs que "no se deje ningunear" por el PP

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en "la estabilidad" y ha advertido de que "estar en un gobierno de coalición no te debe conducir a hacer oposición". "No se puede ser gobierno y controlar al gobierno", ha dicho el regidor tras el cruce de acusaciones de PP y Cs.

Por su parte, la portavoz municipal de la formación naranja, Noelia Losada, ha dicho que "la polémica no estira para más" y ha subrayado que su formación "jamás" ha obstaculizado "ni una sola acción de gobierno". "La gobernanza de esta ciudad continúa como siempre". Eso sí, ambos han reconocido que aún no han hablado desde que la pasada semana saltara este cruce de acusaciones.

De la Torre, tras ser cuestionado por lo periodistas por si ha dialogado con Cs al respecto, ha incidido en no han hablado aún, pero "no tengo ningún inconveniente" en hacerlo. Así, ha dejado claro que la estabilidad "es clave en cualquier gobierno". "No solamente hay que hablar, hay también que actuar en consecuencia con esos criterios y deseos de estabilidad ", ha apostillado.

"No tengo ningún inconveniente, al contrario, en decírselo a Losada en la primera ocasión que tenga porque es de sentido común", ha señalado De la Torre, al tiempo que ha recordado en esa línea que "un acuerdo de coalición supone esa coherencia, esa lealtad en la búsqueda y consecución de la estabilidad, en toda la acción que se hace".

De la Torre ha recordado que "hay una distinción" entre lo que es un acuerdo para gobernar en coalición de uno de apoyo de investidura de un gobierno, siendo esta última la que tenía el grupo de Cs en el anterior mandato y lo que, a juicio del regidor, "podía permitir tener apoyos claros al gobierno y distanciamientos, porque no estaba dentro".

"Si se está dentro del gobierno, si se forma parte, hay que tener una visión completa y global de esa estabilidad del gobierno y de lealtad a la estabilidad", ha reiterado el regidor.

Por tanto, ha insistido, "no es lo mismo un acuerdo de coalición que un acuerdo de investidura, hay una diferencia abismal", ha subrayado, insistiendo en que el segundo "permite estar en la oposición, el de coalición no permite estar en la oposición, no se debe hacer oposición; se deben hablar las cosas".

"Las palabras que se utilicen cuando se hable de lealtad o estabilidad tiene que traducirse en hechos", ha repetido. Para De la Torre, "no es normal que en una comisión los posicionamientos de Cs estén con los grupos de la oposición, que es su papel de control al gobierno". "No se puede ser gobierno y controlar al gobierno, eso se tiene que resolver en el plano de la coalición de gobierno".

Por otro lado, el regidor 'popular' ha explicado que no ha tenido tiempo de hablar "y Losada por lo que veo tampoco". "Quizá teníamos que haber buscado la oportunidad de hablar", ha reconocido, admitiendo que hacerlo a través de los medios de comunicación es "una manera imperfecta de hablar", pero como también lo ha hecho Losada "le digo una línea de exposición que es coherente con lo que hemos dicho anteriormente, y me parece natural y legitima".

Por tanto, para el alcalde, "la estabilidad no solo se habla de ella, sino que es esencial que se actúe, se trabaje y se hagan las cosas buscando la estabilidad y consiguiéndola". "Se lo diré a Losada con total normalidad, en términos constructivos, pero con mucha claridad", ha asegurado.

En cuanto a por qué no han hablado aún, De la Torre ha recordado su agenda y ha incidido en que el lunes estaba en Madrid para abordar la Expo 2027 y "si estaba allí no podía hablar" del tema; "me he ocupado estos días intensamente a la Copa América de Vela", entre otros. "Estoy en la gestión a favor de Málaga, de los intereses, aspiraciones, ambiciones de Málaga y a eso dedico mi tiempo, sin perjuicio de que, cuando pueda, dedicaré tiempo a ese tema".

Por otro lado, ha dicho que si Losada "es coherente con sus palabras, sus planteamientos" no se repetirán estos cruces de acusaciones, que si se hace "no será bueno para la estabilidad" del gobierno. Por último, tras respaldar las declaraciones de la portavoz 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha insistido en que "nosotros somos leales, buscamos la estabilidad y valoraremos siempre los gestos que vayan en esa línea de estabilidad", ha concluido.

LOSADA (CS): "LA GOBERNANZA DE ESTA CIUDAD CONTINÚA COMO SIEMPRE"

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, también se ha vuelto a pronunciar, insistiendo en que "el alcalde, que es mi socio de gobierno, y yo tenemos muy claro que la estabilidad en Málaga es lo primero, que el regidor lleva siendo alcalde ocho años gracias al apoyo de Cs, esto no es opinar, es un hecho objetivo".

Además, ha agregado que "hemos sacado adelante en este periodo presupuestos, modificaciones presupuestarias, ordenanzas fiscales...", además, ha aludido a los consejos de administración en los que participa y las juntas de gobierno. "La lealtad es objetiva, no es opinable", ha reiterado.

"Creo que no hay ni una sola acción de gobierno en la que Cs haya impedido o dificultado, todo lo demás son posicionamientos políticos", ha reiterado.

A su juicio, tanto el alcalde como ella tienen "muy claro la estabilidad, las prioridades de Málaga. Málaga es lo primero y sacar adelante los proyectos estratégicos que nos marcamos al principio y en esa línea vamos a seguir ambos".

"Esto es una polémica que ya no se estira más", ha señalado la portavoz municipal de la formación naranja y ha dicho que "en lo importante, en las líneas estratégicas de esta ciudad y en los proyectos, seguimos siendo socios de gobierno con lealtad y no hay, realmente, ninguna polémica".

Asimismo, ha reiterado que la ciudad "tiene dos socios de gobierno con un programa y Cs jamás ha obstaculizado ni una sola acción de gobierno". "Eso se demuestra en cada consejo de administración, en la juntas de gobierno, realmente gobernando una ciudad, poniéndonos de acuerdo en presupuestos y ordenanzas...", ha enumerado, al tiempo que ha agregado que las mociones en los plenos son "posicionamientos políticos".

"Tenemos claro que lo que nos mueve a los dos --a ella y al alcalde-- es la estabilidad de Málaga", al tiempo que ha hecho hincapié en que "en la gobernanza de esta ciudad continúa como siempre ha hecho desde el primer día". Ha recordado, no obstante, que PP y Cs "somos dos partidos distintos".

Por último, Losada ha hecho un símil culinario: "Es una polémica recalentada, llena de conservantes, colorantes y potenciadores de sabor y a mí me gusta mucho más la cocina que realza el buen producto, el aroma". "La polémica no estira para más", ha concluido.

OPOSICIÓN

La viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, ha dicho que esta circunstancia "revela la fragilidad" del equipo de gobierno. "Lo que nos preocupa de esta situación es que estamos ante una situación de un gobierno que no gobierna".

"El equipo de gobierno está en otras actuaciones que nada tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; en ejercer sus competencias respecto a lo que tienen que ejercer y eso es lo que a nosotros nos preocupa", ha advertido y ha exigido al equipo de gobierno que "se centre" y trabaje "en resolver los problemas de los ciudadanos". También ha aludido a que "estamos asistiendo a una crisis de liderazgo por parte del alcalde", que "está siendo cuestionado por la ciudadanía".

Por su parte, la portavoz municipal de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha señalado que "parece" que se acercan las elecciones y "está un poco nervioso". "Parece que le estorbara Cs en su hacer de gobierno y, creo que más en sus planes de futuro". Así, ha pedido a Losada que "sea coherente y se ponga en su lugar y no se deje ningunear de esa forma por el PP", ha concluido.