De la Torre recuerda a la Universidad de Málaga el acuerdo de copropiedad de los terrenos donde irá la Nueva Rosaleda

Archivo - Imagen de los terrenos propuestos para la ubicación de ‘La Nueva Rosaleda’ - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este martes que hay un acuerdo firmado con la Universidad de Málaga en relación con los terrenos donde se ubicará la Nueva Rosaleda, por lo que ambas instituciones son copropietarias del terrenos.

De la Torre, en declaraciones en Canal Málaga, recogidas por Europa Press, ha valorado "la línea de esfuerzo que hemos hecho para dar suelo a una universidad" y ha explicado que ha enviado un carta al rector, Teodomiro López, recordándole un acuerdo firmado en 2010.

"No solamente le dimos --a la Universidad-- un millón de metros cuadrados solos ya en principio de este siglo, y antes, conjuntamente, Diputación y Ayuntamiento en los años 70", sino que ha recordado la permuta que hizo el Ayuntamiento con la Fundación del Málaga CF para adquirir el espacio existente entre los dos campus de la Universidad.

Así, ha detallado que "el suelo que conseguimos nosotros, que eran unos 32.178 metros cuadrados es el que les planteamos una permuta, entonces a la universidad, que se lo dábamos a cambio de que en el suelo" donde se ubicará la Nueva Rosaleda, hubiera "una parcela que recibe el Ayuntamiento, era lo más fácil, una permuta", ha dicho, añadiendo que "los técnicos siempre buscan lógicamente defender los derechos de cada administración".

"Habíamos hecho un esfuerzo muy grande y se planteó así sin saber nadie que íbamos a tener ahora este tema", ha agregado el regidor, al tiempo que ha añadido que según el documento parte de los terrenos es del Ayuntamiento: "Se lo he comunicado al rector para que lo vean ellos en la universidad y nos podamos situar en que somos copropietarios, diríamos la Universidad de una parte y el Ayuntamiento de otra".

Por otro lado, ha añadido que el estadio se puede hacer por la iniciativa privada, "eso es muy posible" y "eso ayudará mucho si el Club también tiene una propiedad privada potente". Asimismo, ha continuado, "luego estaría la acción pública de hacer la inversión, que es una inversión importante, un estadio ahí son quizá más de 400 millones de euros el hacerlo".

De la Torre ha dicho que la postura municipal es ver y estudiar "si hay iniciativa privada interesada; aún en la situación actual, que parece que la hay, saldría eso a concurso" y "eso es lo que tendríamos que hablar con la Universidad en términos de copropietario y que lo vieran bien los otros propietarios hoy de La Rosaleda, que son Diputación y la Junta de Andalucía".

"En la medida en que sea un privado el que lo haga, nos parecerá bien a todos, pero es bueno que nos pongamos de acuerdo en si esos documentos que se firmaron entonces, por mi parte, como alcalde, y el rector de entonces, la Universidad los ve correctos" para ver cómo se aplica. "Entiendo que está vigente, lo que está firmado está vigente", ha apostillado.

De la Torre ha detallado que esa permuta todavía no se ha hecho: "Digamos que es como un derecho que no se ha ejercitado ni por parte de la Universidad para recibir lo que era del Málaga ni por nosotros para recibir lo que permutamos con lo que era del Málaga que pasó a ser nuestro".

Por otro lado, el alcalde de Málaga ha vuelto a reiterar en cuanto al nuevo estadio que "a mí, personalmente, me encantaría que fuera Rosaleda --actual--, pero no nos cabe". "No nos cabe un estadio que tenga 50.000 espectadores y que pueda crecer a 60.000, y es lo que se plantea, una nueva Rosaleda con una capacidad mayor", ha concluido.