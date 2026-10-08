De la Torre y Salado continúan con la agenda de trabajo en Washington con reuniones con la OEA y ASTA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en reuniones en Washington - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido; y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, continuaron en la tarde de este pasado miércoles con la agenda de trabajo en Washington con una reunión con la Organización de Estados Americanos.

En el encuentro con la jefa de Gabinete de la Secretaría General Adjunta, Gloria Uribe, se abordaron propuestas para explorar cómo Málaga y la provincia pueden contribuir a estos países en resiliencia urbana, gestión del agua, destinos y turismo sostenible.

Posteriormente, la delegación mantuvo una reunión con el presidente y CEO de la American Society of Travel Advisors (ASTA), Zane Kerby, con el objetivo de que abrir vías de colaboración entre Málaga y la principal asociación profesional de agentes de viaje en Estados Unidos.

Esta agenda de trabajo se enmarca en la programación en la capital estadounidense con motivo del Día de la Hispanidad por parte de la Embajada de España en Estados Unidos, con Málaga y su provincia como destino invitado.

La agenda de trabajo incluye encuentros profesionales e institucionales, actividades dirigidas a reforzar la promoción de Málaga en Estados Unidos y acciones relacionadas con el legado de Bernardo de Gálvez como figura clave en la independencia de Estados Unidos con motivo de su 250 aniversario.