De la Torre valora red de carriles bici de Málaga: "Dentro de las dificultades vamos avanzando"

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes la red de carriles bici de la ciudad y ha subrayado que "dentro de las dificultades vamos avanzando".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre la situación de los carriles bici en Málaga, al tiempo que ha dicho que "no es una ciudad fácil".

Precisamente, ha recordado que ha estado recientemente en Sevilla "y el recorrido en taxi que hice desde el hotel hacia el Palacio de Congreso de Sevilla te das cuenta las avenidas, la amplitud que tiene", ya que "es un territorio, de punto de vista topográfico, geográfico, distinto al de Málaga".

De la Torre ha incidido en que Málaga "es una ciudad con un espacio físico más reducido, desde el punto de vista del mar y las montañas, y espacios de avenidas, no hay más que verlo; es complicado situarlos" --carriles bici-, pero ha dicho que "tenemos ya una red que supera los 50 kilómetros, tenemos cuatro kilómetros en construcción y tenemos perspectiva de construir, quiero recordar, unos nueve más".

"Todo eso tiene una labor de consenso grande, con usuarios, con la zona de aparcamiento si es afectada, hay que hacerlo de una manera que sea visto positivamente, pero no siempre es así", ha señalado el alcalde.

Así, ha vuelto a incidir en que "tratamos con esto que está en construcción, hacer una red lo más completa posible, unir espacios y que no sean carriles desconectados unos de otros". "Dentro de las dificultades vamos avanzando", ha reiterado.