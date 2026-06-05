Torremolinos (Málaga) acogerá la Asamblea Anual de Spain Convention Bureau en 2027

Asamblea de Spain Convention Bureau celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria - FEMP

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidatura presentada por el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) para acoger la Asamblea del SCB y el Encuentro de la Industria de Reuniones de 2027 ha sido la elegida este viernes por los miembros del Spain Convention Bureau, SCB.

En el transcurso de la Asamblea de este año, que se ha celebrado en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, se han aprobado esta y otras cuestiones que marcarán el funcionamiento de la red en los próximos meses, han indicado en un comunicado.

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; el presidente del Consell de Ibiza y del SCB, Vicent Marí; y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidenta primera de SCB, han sido los integrantes de la Mesa de la Asamblea, en la que se ha dado a conocer el avance del plan de actuación de 2027.

Entre otras cuestiones, el plan contempla la presencia de SCB en las principales citas internacionales del sector MICE para reforzar su visibilidad en mercado estratégicos, y su participación en jornadas de promoción internacional.

De igual modo, se han aprobado el presupuesto y el plan de actuación para los meses pendientes del año en curso en el que, además de la participación en ferias, figuran actividades de formación para técnicos y responsables, comunicación y difusión.

Otro de los puntos de interés fue el relacionado con el Proyecto Experiencias y el avance y consolidación de las actuaciones y soluciones desarrolladas, entre las que se han destacado el Plan de sostenibilidad y legado MICE, la Herramienta digital de medición de impacto en eventos, el Sistema de inteligencia turística y varias acciones de comunicación y difusión del proyecto.