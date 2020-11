Un total de 22 docentes de Málaga reciben el Sello de Calidad Europeo eTwinning

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 docentes de once centros educativos de la provincia de Málaga que participan en proyectos de colaboración escolar europeos han obtenido el Sello de Calidad Europeo eTwinning correspondiente a la edición 2020.

Este galardón, que es concedido por el Servicio Central de Apoyo de European Schoolnet, una asociación internacional integrada por los Ministerios de Educación europeos, permite participar a los docentes galardonados en la convocatoria europea de premios eTwinning.

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha felicitado a estos docentes y al alumnado "no solo por el inmenso trabajo que supone conseguir el Sello de Calidad Europeo, sino también por haber superado el reto de llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en un curso excepcional y complicado como consecuencia de la crisis sanitaria", ha detallado en un comunicado.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos del mismo país y de distintos países que se comunican e interactúan a través de Internet.

De este modo, los participantes disponen de un espacio virtual donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante el uso de herramientas como blogs, foros, wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos, chat, etcétera. Además, cuentan con un 'diario de progreso' en el que queda reflejada la evolución del proyecto.

Cada año se someten a evaluación los proyectos eTwinning de los centros que lo soliciten. Para ello se establecen estándares de cumplimiento de los objetivos comunes en toda Europa, especialmente la implicación el alumnado, el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes que resulten válidas para todo el contexto europeo.

La actividad se centraliza en torno a la plataforma eTwinning, a la que puede acceder cualquier docente dándose de alta. El portal proporciona herramientas en línea para que los docentes encuentren socios, pongan en marcha proyectos, compartan ideas, intercambien sus mejores prácticas y comiencen a trabajar juntos.

Ofrece además oportunidades de desarrollo profesional en línea de ámbito nacional y europeo para todas las personas que forman parte de su comunidad, incluyendo ideas y experiencias inspiradoras para nuevos proyectos.

Actualmente, el portal tiene registrados más de 210.700 proyectos, unos 836.600 docentes y 191.923 centros educativos de toda Europa. En el caso de Andalucía, el portal cuenta con 6.300 docentes de 3.809 centros y 6.533 proyectos realizados entre dos o más centros docentes.

Este año, los proyectos premiados en la provincia de Málaga han sido: 'Australia wildfires and cilmate change', del CEIP Benyamina de Málaga; 'Once I was young, soon I will be an adult', del IES Las Lagunas de Mijas; 'Fact', del IES Benalmádena; 'El deporte, ¿más que un juego?', del IES Los Boliches de Fuengirola; 'Noah's ark', del CEIP Manuel Fernández de Churriana; 'Active green alliance 2019-2020' del IES Costa del Sol de Torremolinos e IES Cerro del Viento de Benalmádena; 'Green alliance', del IES Costa del Sol de Torremolinos; 'Hearts and mind of a diverse Europe', del IES Ciudad Jardín de Málaga; 'Let's feel the might of the historical heritage', del Colegio Maravillas de Benalmádena; y Collaborative vampire stories writing, del IES José Navarro y Alba de Archidona.