Un total de 84 familias de Registro de Vivienda, seleccionadas ante fedatario público para ser adjudicatarios

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total 84 familias malagueñas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda han resultado seleccionadas para una vivienda protegida en alquiler accesible que el Ayuntamiento promueve en la parcela R1 del sector Universidad.

Este viernes se ha publicado el acta del sorteo celebrado el pasado lunes de estas viviendas en el Ayuntamiento ante fedatario público. La lista de los seleccionados para estas viviendas puede ser consultadas en la web del Instituto Municipal de la Vivienda (www.imv.malaga.eu), ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Han detallado que se trata de la promoción que está a punto de terminar en la parcela R1 y que está formada por 84 viviendas. Es un edificio de planta baja más cuatro con seis portales de acceso. Habrá 80 viviendas de 3 dormitorios y 4 de 2 dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida, 136 garajes y 84 trasteros. Asimismo, 580 metros cuadrados (m2) de los bajos se han destinado a locales comerciales.

El sorteo celebrado el pasado lunes se ha realizado en base al sistema de adjudicación, de acuerdo al Decreto 91/2020, Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, que regula la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, introduciendo el procedimiento simplificado de selección al que pueden acogerse las entidades promotoras como es el caso de la Sociedad Municipal de Vivienda.

Así, a través de este sistema de adjudicación, se ha realizado una convocatoria específica para esta promoción, lo que ha contribuido a agilizar y hacer más accesible el proceso de adjudicación de estas viviendas protegidas.

Por su parte, la calificación de estas viviendas es de 'Alquiler de Régimen Especial'. Las 84 viviendas se han sorteado entre sectores de la población con ingresos familiares comprendidos entre 10.500 euros anuales mínimo y 15.500 euros anuales como máximo, para las 42 viviendas dedicadas a familias hasta 1,2 veces el IPREM; y comprendido entre 15.500 euros anuales mínimos y 32.300 euros anuales como máximo, para las otras 42 viviendas de hasta 2,5 veces el IPREM.

Las personas que han formado parte de este proceso de selección, debieron apuntarse al mismo entre el 15 de julio y el 8 de agosto a través de la web del IMV y cumplir requisitos.

Así, para las 80 viviendas de tres dormitorios se han presentado un total de 3.931 personas; para las cuatro viviendas adaptadas para personas en silla de ruedas, personas con movilidad reducida o personas con otro tipo de discapacidad de dos dormitorios 535 personas.

Para la realización del sorteo se han conformado dos listados con las solicitudes presentadas, uno para la adjudicación de 80 viviendas de tres dormitorios y otro para la adjudicación de las 4 viviendas adaptadas de dos dormitorios, conformado por solicitudes con personas usuarias de sillas de ruedas, con movilidad reducida u otras discapacidades.

La adjudicación de estas viviendas se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la ordenanza reguladora de Registro de Demandantes. Por último, han recordado que con estas 84 viviendas son ya más de 800 VPO las que se han sorteado u ofertado en lo que va de 2025, en el marco del Plan Municipal de Vivienda.

CERCA DE 5.000 NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN PROMOCIÓN

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha valorado que está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 4.886 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.361 en fase previa a la edificación (1.229 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 5 en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.070 en fase de redacción de los proyectos (1.000 Soliva Oeste, 10 en la avenida de La Rosaleda y 60 en el ámbito de Portillo); y 1.414 en 14 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo.

Por último, han recordado que desde el año 2000, el Ayuntamiento de Málaga ha construido y entregado un total de 5.339 viviendas protegidas, de las que 2.511 son en régimen de alquiler y 2.828 en venta, lo que ha supuesto una inversión de más de 650 millones de euros.