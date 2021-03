Transfiere se alía con parques científicos y tecnológicos para dinamizar ecosistema de innovación

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, volverá a contar este año con el apoyo y la implicación del principal tejido asociativo de parques científicos y tecnológicos a nivel nacional e internacional.

Así, el foro ha confirmado la participación en su décima edición de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Málaga TechPark y la Internacional Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), cuyo impulso es especialmente relevante para la internacionalización del evento.

Las tres instituciones aúnan así esfuerzos en el marco del foro, que tendrá lugar los días 14 y 15 de abril en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), sobre quien recae la dirección ejecutiva del evento que está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Agencia Andaluza del Conocimiento --dependiente de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía-- y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Se trata de un respaldo que se ha venido produciendo desde la primera edición de Transfiere y que ha sido fundamental a la hora dinamizar la colaboración entre los ámbitos científico y tecnológico y el empresarial a nivel internacional, fomentando así una mejora de la competitividad en los sistemas de innovación nacionales.

Así, APTE y Málaga TechPark estarán presentes tanto en el espacio expositivo de Transfiere como en el área de networking, en el que también participará IASP. Aquí, los parques científicos y tecnológicos se pondrán a disposición de agentes públicos y privados en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento para mantener encuentros profesionales.

Las tres entidades colaboran además a enriquecer el programa de contenidos del evento con la organización de una serie de actividades paralelas, han informado desde Fycma en un comunicado.

De igual modo, han destacado la importancia de contar con parques científicos y tecnológicos de ámbito regional, nacional e internacional, que aportan una perspectiva específica de los sistemas de transferencia en innovación en el ecosistema Transfiere.

Además, las tres instituciones juegan un papel fundamental a la hora de difundir el foro entre su red asociativa, en la que se encuentran los principales agentes en el sector científico y técnico nacional y europeo.

Transfiere se ha consolidado como punto de encuentro de referencia para la promoción del talento, la innovación y la trasferencia de conocimiento entre investigación y empresa.

En su edición 2021 pondrá el foco en los planes de recuperación con el objetivo de profundizar de una manera más amplia en los avances sobre los fondos de reactivación económica, los programas europeos y otros accesos a financiación.

Así, Transfiere permitirá al ecosistema de innovación nacional conocer de primera mano las convocatorias al respecto recogidas en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizonte Europa 2021-2027).

