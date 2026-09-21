Transportes aprueba por 6,6 millones el proyecto para remodelar el enlace de Caleta en Vélez-Málaga en la A-7

Infografía del Ministerio de Transportes que aprueba por 6,6 millones el proyecto para remodelar el enlace de Caleta en Vélez-Málaga en la A-7. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado para remodelar el semienlace de Caleta de Vélez, ubicado en el kilómetro 951 de la A-7, a su paso por el municipio malagueño de Vélez-Málaga. Los trabajos cuentan con un presupuesto estimado de 6,6 millones de euros (IVA incluido).

Así lo han informado en un comunicado, en el que han indicado que próximamente se publicará el anuncio correspondiente a esta aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras su aprobación provisional y tras someterse al trámite de información pública.

El actual semienlace de Caleta de Vélez cuenta con dos ramales y una vía transversal en paso inferior que permite los movimientos de salida de la autovía A-7 desde Málaga e incorporación a la misma hacia este destino, han indicado desde el ministerio.

El objetivo del proyecto aprobado es convertir dicho semienlace en un enlace completo. En concreto, se contempla la construcción de dos nuevos ramales que permitan la incorporación a la autovía hacia Almería, así como la salida de esta desde el sentido hacia Málaga. También se completan los ramales con sendas glorietas, una a cada lado de la autovía, por lo que se completa el enlace con una tipología de diamante con pesas.

Asimismo, se define la vía transversal entre dichas glorietas (dispuesta sobre la actual) y se completa con las conexiones de los dos ramales ya existentes con las nuevas glorietas, así como la del actual vial entre Vélez-Málaga y Caleta, que cruza bajo la autovía. Finalmente se proyecta un camino de servicio como reposición de otro existente, afectado por el derrame de tierras de uno de los nuevos ramales.

Han apuntado que el presente proyecto no contempla ninguna actuación sobre la autovía A-7, salvo la disposición de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad para los nuevos ramales del enlace.

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha invertido más de 123 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga. Este programa genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Según han indicado, "la apuesta del Gobierno de España por mejorar las infraestructuras en la provincia queda reflejada en diversas actuaciones", entre las que han señalado la licitación de las obras para la rehabilitación del firme en el enlace entre la autovía A-45 y la A-92, en el kilómetro 98 de la A-45 a su paso por Antequera.

También la reciente licitación por 2,54 millones de euros (IVA incluido) para ampliar la estructura del ramal de enlace de la autovía MA-21 con la MA-20 en sentido Barcelona, ubicado a la altura del kilómetro 5,560 de la MA-20, en el término municipal de Málaga.