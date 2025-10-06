Turismo Costa del Sol impulsa la proyección de la Senda Azul con un 'press trip' inmersivo para medios

Turismo Costa del Sol ha desarrollado un completo programa experiencial dirigido a periodistas y prescriptores con el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural, patrimonial y natural vinculada al mar en la provincia de Málaga - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado un completo programa experiencial dirigido a periodistas y prescriptores con el objetivo de dar a conocer la riqueza cultural, patrimonial y natural vinculada al mar en la provincia de Málaga. Esta acción, centrada en la promoción de la Senda Azul, ha permitido mostrar de manera vivencial la diversidad de los denominados destinos azules, reforzando la conexión entre tradición marinera, sostenibilidad y turismo náutico.

Según señalan en un comunicado, durante varias jornadas, los participantes han descubierto de primera mano algunos de los enclaves más representativos del litoral malagueño. El itinerario comenzó en el barrio de Pedregalejo de la capital malagueña, donde pudieron vivir la experiencia de un bautismo de jábega, arte de pesca tradicional con más de 3.000 años de historia que constituye un símbolo de la identidad marinera de la ciudad. En este entorno se presentó el proyecto Senda Azul y se celebró un almuerzo con productos locales.

La ruta continuó en Rincón de la Victoria, con la visita a la Cueva del Tesoro, declarada Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, un espacio único en Europa por su origen marino. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de una travesía en barco desde el Puerto Deportivo El Candado hasta el Real Club Mediterráneo, contemplando la bahía de Málaga al atardecer.

El recorrido por la costa oriental incluyó una navegación en catamarán desde Caleta de Vélez hasta la cascada de Maro, pasando por Algarrobo, Torrox y Nerja. Los periodistas pudieron conocer los Acantilados de Maro y el Balcón de Europa, además de visitar el Centro de Interpretación de la Pesca, donde se puso en valor la tradición pesquera local y la sostenibilidad de sus prácticas.

El programa finalizó en la costa occidental, con la asistencia a la regata de la Liga de Cruceros Senda Azul en Marbella y la visita a la bodega submarina Escaramujo Wines en Estepona, pionera en la crianza de vinos bajo el mar. Esta experiencia innovadora unió enoturismo, sostenibilidad y mar, reflejando la diversidad del destino.

Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, ha destacado que "esta acción ha permitido mostrar de una manera vivencial el enorme atractivo de nuestra provincia vinculada al mar, poniendo en valor su cultura marinera y su potencial como destino sostenible".

Asimismo, González ha subrayado que "Senda Azul es un proyecto transformador que integra cultura, naturaleza e innovación. Con iniciativas como esta reforzamos la proyección internacional de la Costa del Sol y consolidamos su posición como referente en turismo náutico y experiencial".