Turismo Costa del Sol de Málaga presenta su oferta de turismo de negocios e incentivos de alta gama en el foro Invoyage

Encuentro 'Invoyage' en Portugal. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha presentado su oferta orientada al turismo de incentivos de alta gama, de negocios y reuniones (MICE) en el foro 'Invoyage', donde durante tres jornadas, ha reunido en Comporta, Portugal, a compradores y proveedores internacionales en torno a reuniones profesionales y actividades de 'networking'.

El encuentro, ha informado la entidad dependiente de la Diputación de Málaga en un comunicado, ha congregado a profesionales pertenecientes a agencias y empresas junto con hoteles de lujo, destinos y proveedores de servicios especializados. "Su formato ha priorizado las reuniones cara a cara, buscando que los participantes puedan generar contactos y explorar posibilidades reales de negocio", afirma.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha valorado la especialización de este tipo de encuentros: "El viajero MICE de lujo demanda experiencias muy cuidadas y personalizadas, y la Costa del Sol dispone de una oferta capaz de responder a esas expectativas".

"El encuentro 'Invoyage', nos permite presentar esas posibilidades directamente ante profesionales que diseñan y deciden viajes de incentivo de alto nivel", ha señalado.

El programa ha combinado, informa Turismo Costa del Sol, "una agenda intensiva de citas con cócteles, cenas y actividades compartidas con los compradores". Este planteamiento amplía las posibilidades de relación entre los asistentes y genera diferentes entornos para establecer vínculos profesionales.

La participación malagueña ha permitido también conocer las últimas novedades dentro del turismo de reuniones y analizar qué están buscando actualmente las agencias y empresas que trabajan específicamente con clientes de alto poder adquisitivo.

Para González, "en el MICE de lujo es fundamental trabajar desde la especialización. No se trata únicamente de disponer de buenos recursos, sino de conectar con los profesionales adecuados y ser capaces de construir propuestas que respondan a las necesidades concretas de cada grupo o incentivo", ha concluido.

La presencia de Turismo Costa del Sol en Invoyage busca así, "acercar el destino a compradores especializados, conocer de primera mano la evolución del segmento y abrir nuevas vías de comercialización en un ámbito en el que la personalización y la calidad de la experiencia desempeñan un papel determinante".