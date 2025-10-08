Turismo Costa del Sol promociona su segmento idiomático en un 'fam trip' con profesionales tras Semana del Español

Turismo Costa del Sol promociona su segmento idiomático en un fam trip con profesionales tras la Semana del Español de FEDELE - TURISMO COSTA DEL SOL

La acción reunió a representantes de agencias educativas y profesores participantes en el congreso de Fedele celebrado en Logroño

MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la celebración de la Semana del Español organizada por Fedele en Logroño (La Rioja), Turismo Costa del Sol ha puesto en marcha un viaje de familiarización a la provincia de Málaga dirigido a representantes de agencias educativas y profesores procedentes de distintos países que tomaron parte en dicho congreso. La propuesta ha tenido como objetivo que las personas invitadas tuviesen un contacto directo con el destino, combinando una agenda de trabajo con un recorrido representativo por el territorio.

A lo largo de la visita se ha llevado a cabo encuentros con diversas escuelas miembros de Turismo Costa del Sol, con el objetivo de propiciar un acercamiento entre los centros y quienes canalizan la demanda de programas idiomáticos.

Estos espacios de trabajo han facilitado el intercambio de información y han permitido a los participantes contrastar sobre el terreno aspectos clave vinculados a la realidad del aprendizaje de español en la provincia.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha señalado: "Este 'fam trip' nos ha permitido poner en contacto a agencias y profesorado con nuestras escuelas, creando un espacio de diálogo útil para entender cómo se vive y se estudia el español en la provincia. La experiencia sobre el terreno aporta contexto y ayuda a tomar mejores decisiones".

El enfoque ha sido el de ofrecer información clara y accesible, de manera que los asistentes pudieran identificar con precisión recursos, servicios y posibilidades de colaboración futura.

El viaje ha incluido un itinerario por la provincia, con visitas a lugares emblemáticos, con paradas para contextualizar la riqueza cultural, el entorno urbano y costero y la propuesta gastronómica, favoreciendo que el grupo situara el aprendizaje del idioma en su contexto cotidiano.

El programa ha contemplado, además, almuerzos y cenas en restaurantes reconocidos de la provincia, concebidos como momentos de convivencia que complementaron la agenda de trabajo y han acercado al grupo a la oferta culinaria local.

La experiencia ha articulado desplazamientos, reuniones y tiempos de observación in situ, algo que ha permitido recorrer distintos enclaves, comprobar dinámicas habituales del día a día en el destino y valorar con mayor precisión la propuesta educativa y cultural que la Costa del Sol pone a disposición de quienes eligen estudiar español en la provincia.

La combinación de agenda profesional y recorrido territorial ha aportado un marco completo para entender el destino desde una perspectiva operativa y coherente con las necesidades reales del sector.

"Queríamos que los participantes se llevaran una impresión completa y fiel del destino", ha añadido Díaz. "Conocer la oferta directamente, conversar con las escuelas y vivir la provincia ayuda a construir confianza y a trasladar después una visión rigurosa cuando se recomiendan programas idiomáticos". De este modo, la visita ha servido también para reforzar la interlocución entre la entidad y los perfiles profesionales vinculados a la promoción del español como lengua extranjera.