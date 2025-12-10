Turismo Costa del Sol recibe a un grupo internacional de empresarios del sector de megayates en un 'fam trip'

Como parte del programa, Turismo Costa del Sol ha patrocinado una cena en un conocido restaurante de la capital acompañada de un espectáculo flamenco, que ha ofrecido a los asistentes una experiencia cultural representativa de la identidad local - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha hecho una valoración muy positiva de su participación en el 'fam trip' organizado por IGY Marina, empresa gestora de los megayates que amarran en Muelle Uno, en una acción dirigida a un grupo internacional de empresarios vinculados al sector náutico.

El encuentro ha reunido a trece profesionales procedentes de distintos países, que han tenido la oportunidad de conocer parte de la oferta turística del destino durante su estancia en Málaga. La iniciativa ha permitido establecer un contacto directo con un segmento estratégico para la provincia, reforzando la visibilidad del destino en un ámbito de alto valor añadido.

Como parte del programa, Turismo Costa del Sol ha patrocinado una cena en un conocido restaurante de la capital acompañada de un espectáculo flamenco, que ha ofrecido a los asistentes una experiencia cultural representativa de la identidad local. Durante el encuentro, se ha presentado el destino y se han compartido detalles sobre la oferta turística disponible en la provincia, lo que ha generado un notable interés por parte del grupo.

Los empresarios han formulado numerosas preguntas acerca de actividades y experiencias fuera del litoral, mostrando una especial atención hacia el interior de Málaga y sus posibilidades para visitantes de larga estancia.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "este encuentro ha ofrecido una oportunidad directa para mostrar la diversidad de nuestro destino a profesionales que operan en un segmento estratégico como es el de los megayates". González ha añadido que "la presencia de este tipo de grupos en Málaga ha puesto de manifiesto el potencial del destino para atraer a un visitante que valora la calidad, la autenticidad y la posibilidad de disfrutar de la provincia durante todo el año".

Durante la velada, varios de los asistentes han expresado su interés en conocer en profundidad el interior de Málaga, mostrando curiosidad por propuestas relacionadas con naturaleza, gastronomía y patrimonio. Algunos participantes han trasladado también su intención de explorar oportunidades inmobiliarias en la provincia con vistas a pasar los meses de invierno en el destino. Estas impresiones han reflejado la capacidad del territorio para atraer a visitantes que buscan estancias prolongadas y experiencias alejadas de los circuitos tradicionales.

Asimismo, González ha subrayado que "acciones como este fam trip han permitido acercar el destino a profesionales que pueden actuar como prescriptores de la Costa del Sol ante un público internacional de alto nivel". A su vez, remarcó que "la colaboración con el sector náutico ha sido esencial para reforzar la proyección del destino y mostrar la amplitud de posibilidades que ofrece la provincia más allá de su litoral".