Turismo Costa del Sol refuerza con su participación en Tierra Adentro su apuesta por el turismo de interior y sostenible

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha reforzado su posicionamiento como referente del turismo de interior con su participación en Tierra Adentro 2025, Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, celebrada en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja). Este encuentro, considerado la principal cita andaluza dedicada al turismo de naturaleza, aventura y deporte, reunió a destinos, empresas y profesionales del sector en un entorno diseñado para fomentar el intercambio comercial y la cooperación entre territorios.

Con una trayectoria consolidada, Tierra Adentro se ha convertido en un escaparate estratégico para el turismo de interior andaluz y un punto de encuentro imprescindible para impulsar la diversificación de la oferta. En este contexto, la presencia de Turismo Costa del Sol ha permitido poner en valor la riqueza del interior malagueño, su patrimonio natural, cultural y gastronómico, así como las experiencias vinculadas al turismo activo, rural y sostenible.

Durante las jornadas de la feria, la entidad mantuvo encuentros con profesionales y agentes del sector, generando nuevas oportunidades de colaboración orientadas a reforzar la comercialización de productos y experiencias turísticas.

La cita incluyó además la Bolsa de Comercialización Turística de Andalucía, de carácter internacional, que ofreció un espacio de trabajo idóneo para fortalecer la proyección del destino y su conexión con los mercados emisores nacionales y extranjeros.

"Nuestra participación en Tierra Adentro nos ha permitido destacar la enorme diversidad de la Costa del Sol, que no solo es un referente de sol y playa, sino también un territorio de interior lleno de experiencias auténticas, sostenibles y conectadas con la naturaleza", ha señalado Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

La presencia en este encuentro sirvió también para difundir la oferta de municipios del interior de la provincia, poniendo de relieve el atractivo de sus paisajes, su gastronomía y su identidad cultural. La entidad subrayó la importancia de seguir impulsando productos turísticos que contribuyan a la desestacionalización y al equilibrio territorial, generando oportunidades económicas en todas las comarcas.

"El turismo de interior representa una oportunidad estratégica para seguir diversificando nuestra oferta y atraer a visitantes que buscan experiencias ligadas a la autenticidad y al entorno natural. En la Costa del Sol trabajamos por un modelo turístico equilibrado, que combine sostenibilidad, innovación y calidad de vida", añadió Díaz.

Con su participación en Tierra Adentro 2025, Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo de interior como uno de los ejes clave de su estrategia de crecimiento sostenible. La feria se consolidó, una vez más, como un espacio de referencia para mostrar el potencial de Andalucía como destino integral, donde el deporte, la naturaleza y la cultura conviven con una oferta turística de excelencia.